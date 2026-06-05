Матвиенко поддержала предложение о переносе крупных корпораций в регионы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение президента РФ Владимира Путина о переносе корпораций из Москвы в регионы.
- Президент РФ напомнил о договоренностях, согласно которым крупные госкомпании и корпорации должны переехать из Москвы в регионы.
- По мнению Матвиенко, перенос госкомпаний будет способствовать укреплению экономики и бюджетов регионов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение президента РФ Владимира Путина о переносе корпораций из Москвы в регионы, отметив, что это будет способствовать развитию субъектов РФ.
Президент в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ напомнил про договоренности о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах Федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места.
"Перенос крупных корпораций – это тоже очень правильное решение. Президент сказал о необходимости равномерного развития всех субъектов Федерации. А для этого нужно создавать условия", - сказала политик ИС "Вести".
По ее мнению, перенос госкомпаний из Москвы в регионы, в те места, где работают основные предприятия, основные трудовые ресурсы, а значит и налоговые базы, "это будет очень укреплять и экономику регионов, и бюджеты регионов".