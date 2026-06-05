Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко поддержала предложение о переносе крупных корпораций в регионы - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 05.06.2026
Матвиенко поддержала предложение о переносе крупных корпораций в регионы

Матвиенко поддержала идею Путина о переносе госкомпаний из Москвы в регионы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение президента РФ Владимира Путина о переносе корпораций из Москвы в регионы.
  • Президент РФ напомнил о договоренностях, согласно которым крупные госкомпании и корпорации должны переехать из Москвы в регионы.
  • По мнению Матвиенко, перенос госкомпаний будет способствовать укреплению экономики и бюджетов регионов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение президента РФ Владимира Путина о переносе корпораций из Москвы в регионы, отметив, что это будет способствовать развитию субъектов РФ.
Президент в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ напомнил про договоренности о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах Федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
"В чем смысл?" Ответ Путина на письмо Зеленского вызвал переполох на Западе
Вчера, 22:20
"Перенос крупных корпораций – это тоже очень правильное решение. Президент сказал о необходимости равномерного развития всех субъектов Федерации. А для этого нужно создавать условия", - сказала политик ИС "Вести".
По ее мнению, перенос госкомпаний из Москвы в регионы, в те места, где работают основные предприятия, основные трудовые ресурсы, а значит и налоговые базы, "это будет очень укреплять и экономику регионов, и бюджеты регионов".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин рассказал о возвращении иностранных компаний в Россию
Вчера, 18:34
 
МоскваРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала