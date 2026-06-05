Матвиенко поддержала предложение о переносе крупных корпораций в регионы

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение президента РФ Владимира Путина о переносе корпораций из Москвы в регионы.

Президент РФ напомнил о договоренностях, согласно которым крупные госкомпании и корпорации должны переехать из Москвы в регионы.

По мнению Матвиенко, перенос госкомпаний будет способствовать укреплению экономики и бюджетов регионов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала предложение президента РФ Владимира Путина о переносе корпораций из Москвы в регионы, отметив, что это будет способствовать развитию субъектов РФ.

Президент в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ напомнил про договоренности о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах Федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места.

"Перенос крупных корпораций – это тоже очень правильное решение. Президент сказал о необходимости равномерного развития всех субъектов Федерации. А для этого нужно создавать условия", - сказала политик ИС "Вести".