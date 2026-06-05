Депутат АдГ призвал вновь ввести "Северный поток" в эксплуатацию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Депутат бундестага от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре в интервью РИА Новости призвал вновь ввести "Северный поток" в эксплуатацию.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.