Война на Ближнем Востоке затрудняет встречу саммита, заявил посол Бахрейна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке пока не позволяет вернуться к активной подготовке к созыву российско-арабского саммита, который должен пройти в Москве в ближайшие месяцы, заявил РИА Новости посол Бахрейна в РФ и дуайен арабского дипломатического корпуса в Москве Ахмед ас-Саати на полях ПМЭФ.