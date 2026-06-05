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Война на Ближнем Востоке затрудняет встречу саммита, заявил посол Бахрейна - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:56 05.06.2026
Война на Ближнем Востоке затрудняет встречу саммита, заявил посол Бахрейна

Посол Бахрейна: война на Ближнем Востоке затрудняет встречу саммита с Россией

© AP Photo / Kamran JebreiliБахрейн
Бахрейн - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Бахрейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Бахрейна в РФ заявил, что активная подготовка к созыву российско-арабского саммита в Москве пока невозможна из-за ситуации на Ближнем Востоке.
  • Приоритетом для арабских стран сейчас является стабилизация ситуации в регионе на фоне иранской агрессии и атак Израиля на Ливан.
  • Президент России Владимир Путин принял решение перенести российско-арабский саммит, чтобы не мешать процессу ближневосточного урегулирования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке пока не позволяет вернуться к активной подготовке к созыву российско-арабского саммита, который должен пройти в Москве в ближайшие месяцы, заявил РИА Новости посол Бахрейна в РФ и дуайен арабского дипломатического корпуса в Москве Ахмед ас-Саати на полях ПМЭФ.
"Сейчас наш регион находится в сложных условиях на фоне иранской агрессии против арабских стран Персидского залива и атак Израиля на Ливан. Сейчас для нас приоритет - стабилизировать ситуацию, а уже после мы будем обсуждать российско-арабский саммит", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
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25 мая, 14:00
Дипломат подчеркнул, что контакты между арабскими странами и Россией продолжаются, и проведение подобного саммита с участием 22 государств региона потребует очень серьезного уровня координации и организации.
Ранее президент России Владимир Путин пригласил лидеров арабских государств на Российско-арабский саммит, который должен был пройти в Москве 15 октября2025 года. Однако в начале октября Путин сообщил, что принял решение перенести российско-арабский саммит, чтобы не мешать процессу ближневосточного урегулирования.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума. Саудовская Аравия в 2026 году выступает в статусе страны-гостя.
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2 апреля, 12:17
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияМоскваБлижний ВостокАхмед ас-СаатиВладимир Путин
 
 
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