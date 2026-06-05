Все решится через три дня: что приготовили для Зеленского

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Если киевский режим в чем-то и преуспел, так это в наживании врагов даже среди союзников. Начало июня ознаменовалось очередным скандалом между Украиной и Польшей. Причем сейчас все куда серьезнее — Варшава решилась на беспрецедентный в последние годы шаг.

С чего все началось?

Зеленский давно известен крайне нестандартными "дипломатическими" решениями: набрасываться с критикой на президента США прямо в Белом доме, угрожать венгерскому премьеру… Дошла очередь и до Польши.

Отдельному центру специальных операций "Север" ВСУ глава режима присвоил название "Имени героев УПА*". Официальное объяснение: "в целях восстановления исторических традиций национальной армии".

Польские власти, которые постоянно припоминают Киеву Волынскую резню, устроенную как раз той самой УПА*, возмутились.

"Так отношения между народами не строятся", — заявил президент Кароль Навроцкий. Его поддержали все политики, даже оппозиционные.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Польши Кароль Навроцкий © AP Photo / Mindaugas Kulbis Президент Польши Кароль Навроцкий

В итоге Навроцкий предложил лишить Зеленского ордена Белого орла, высшей польской госнаграды, выданной главе киевского режима в 2023-м. Сейм решит это вопрос 8 июня.

"Те, кто говорил, что Украина должна войти в ЕС безо всяких условий, очень сильно ошибались", — добавил при этом президент.

Похоже, об экспресс-программе по вступлению в ЕС Зеленскому придется забыть.

Усталость нарастает

В Киеве вяло оправдаются: мол, чествование националистов не было антипольским выпадом. И традиционно перекладывают проблему с больной головы на здоровую: дескать, не пристало союзникам ссориться в условиях "российской агрессии".

Вряд ли эта риторика подействует на простых поляков. Они и без того изрядно устали от украинской темы, о чем свидетельствуют результаты социологических опросов

"В 2022-м беженцев принимали с распростертыми объятиями, это действительно был момент солидарности, — говорит житель Кракова Адам. — Но теперь они отвыкли работать и ведут себя просто по-хамски. Эта история с переименованием воинской части стала одной из важнейших тем в стране, объединила тех, кто раньше спорил. А украинцы, живущие на наши деньги пятый год, сделали вид, что ничего не случилось. Только от пары человек я прочитал сообщения, мол, мы — не Зеленский. Большинство молчит".

© AP Photo / Pawel Kuczynski Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве © AP Photo / Pawel Kuczynski Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве

Другой собеседник РИА Новости подтверждает: желание помогать соседям тает.

"Многие из них просто не хотят встраиваться в общество, — поясняет он. — Время идет, а они просто сидят на пособиях. Понятно, что власти стали снижать им выплаты. А Волынская резня — это больная тема для поляков, со школы каждый ребенок знает об этом, постоянно показывают документальные фильмы, книг до сих пор выходит огромное количество, хотя вроде бы и в учебниках все описано. Очень глупо было рассчитывать, что поляки проглотят такое".

Что дальше?

Польская реакция — ожидаемая и понятная, но крайне запоздалая, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Киевский режим своих симпатий никогда не скрывал. Просто в Варшаве делали вид, будто все нормально. Сейчас не реагировать нельзя, иначе потеряют электорат, избиратели такого не простят. Но в целом международную ситуацию это не меняет. Польша продолжит поддерживать Киев в его русофобии. Но эксцессы неизбежны, как это было раньше, например, из-за льгот для украинских фермеров. Один повод для споров, затишье, потом другой. Однако общий курс останется прежним", — рассуждает эксперт.

Политолог Николай Межевич соглашается: Варшава действует в фарватере общеевропейской политики. Против Брюсселя не пойдет.

© AP Photo / Virginia Mayo Глава дипломатии ЕС Кая Каллас © AP Photo / Virginia Mayo Глава дипломатии ЕС Кая Каллас

"Да, не исключено, что на бытовом уровне отношение к украинцам ухудшится. Но политики это не коснется. Польша от руководства ЕС сильно зависит, в первую очередь финансово. И рисковать благополучием не собирается", — отмечает собеседник РИА Новости.

Тем не менее даже ярые сторонники Зеленского в ЕС теперь не могут не осознавать его токсичности. Когда в марте он выступил с угрозами в адрес на тот момент премьера Венгрии Виктора Орбана, отповедь последовала мгновенно. Причем не только из Европы, но и из США. А там сильное польское лобби. Поэтому не исключено, что, даже если Зеленский отмолчится перед Варшавой, вся нынешняя ситуация ему все равно аукнется: не в ЕС, так в Вашингтоне, где его и так уже принимают неохотно.