Зампред КНР отметил важность ориентации ПМЭФ на прагматичный диалог

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) ориентирован на прагматичный диалог, это важно в нынешней международной обстановке, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.