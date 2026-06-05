Зампред КНР отметил важность ориентации ПМЭФ на прагматичный диалог

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил, что ПМЭФ ориентирован на прагматичный диалог, что важно в нынешней международной обстановке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) ориентирован на прагматичный диалог, это важно в нынешней международной обстановке, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
"Текущий форум проходит под девизом: "Прагматический диалог – путь к стабильному будущему", который отвечает общим устремлениям всех стран мира, особенно в данных условиях. Настоящий форум имеет весьма актуальное значение. Пользуясь случаем, хотел бы передать от имени правительства Китая сердечное поздравление с успешным открытием форума", - заявил Чжэн, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.