Президент Танзании назвала ПМЭФ крайне полезной площадкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хассан назвала ПМЭФ полезной площадкой для привлечения международных партнеров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент объединенной республики Танзании Самия Сулуху Хассан назвала ПМЭФ крайне полезной площадкой для привлечения международных партнеров.
"Данное мероприятие (ПМЭФ - ред.) является крайне полезной платформой для такого рода взаимодействия (привлечения международных партнеров - ред.)", - сказала президент Танзании в ходе пленарного заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.