Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хассан назвала Петербургский международный экономический форум одной из самых значимых платформ для откровенного экономического диалога.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал одной из самых значимых платформ диалога.
"Это действительно очень уважаемое мероприятие, которое проходит в 29-й раз. Вне всякого сомнения, ПМЭФ стал одной из самых значимых платформ для откровенного экономического диалога", - заявила президент, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.