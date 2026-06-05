Президент Танзании назвала ПМЭФ одной из значимых платформ диалога

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал одной из самых значимых платформ диалога.

"Это действительно очень уважаемое мероприятие, которое проходит в 29-й раз. Вне всякого сомнения, ПМЭФ стал одной из самых значимых платформ для откровенного экономического диалога", - заявила президент, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.