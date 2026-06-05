Русская тройка, матрешки и технологии будущего. Третий день ПМЭФ

Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума.
Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума.
Все места в зале заняты.
Владимир Путин и участники пленарной сессии ПМЭФ-2026: журналистка India Today Гита Мохан, заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан.
Владимир Путин и участники пленарной сессии ПМЭФ-2026: журналистка India Today Гита Мохан, заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан.
Стенд Киргизии стилизовали под один из национальных символов — юрту.
Стенд Киргизии стилизовали под один из национальных символов — юрту.
Участники форума смогли прокатиться на русской тройке.
Участники форума смогли прокатиться на русской тройке.
Такой возможностью воспользовалась и официальный представитель МИД Мария Захарова.
Такой возможностью воспользовалась и официальный представитель МИД Мария Захарова.
На стенде "Газпрома" участников встречали миловидные матрешки.
На стенде "Газпрома" участников встречали миловидные матрешки.
ПМЭФ, как обычно, ярко отражает национальный колорит стран — участниц форума.
ПМЭФ, как обычно, ярко отражает национальный колорит стран — участниц форума.
Технологические инновации — неотъемлемая часть программы.
Технологические инновации — неотъемлемая часть программы.
На стендах форума есть пространства как для работы, так и для отдыха.
На стендах форума есть пространства как для работы, так и для отдыха.
Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями.
Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями.
Сессия "ВЭБ-класс".
Участники форума всегда в поисках новых контактов.
Участники форума всегда в поисках новых контактов.
Стенды крупных компаний привлекают внимание своей оригинальностью.
Стенды крупных компаний привлекают внимание своей оригинальностью.
Технологии будущего уже среди нас.
Делегация Саудовской Аравии перед пленарным заседанием ПМЭФ.
Делегация Саудовской Аравии перед пленарным заседанием ПМЭФ.
Работа форума продлится до 6 июня.