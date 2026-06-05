Рейтинг@Mail.ru
Русская тройка, матрешки и технологии будущего. Третий день ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 05.06.2026 (обновлено: 20:09 05.06.2026)

Русская тройка, матрешки и технологии будущего. Третий день ПМЭФ

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
В Петербурге продолжается Международный экономический форум. Третий день крупнейшего делового мероприятия — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума

Владимир Путин выступил на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Все места в зале заняты.

Пленарное заседание ПМЭФ-2026

Все места в зале заняты.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Владимир Путин и участники пленарной сессии ПМЭФ-2026: журналистка India Today Гита Мохан, заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума

Владимир Путин и участники пленарной сессии ПМЭФ-2026: журналистка India Today Гита Мохан, заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Танзании Самия Сулуху Хасан.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 17
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Стенд Киргизии стилизовали под один из национальных символов — юрту.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Стенд Киргизии стилизовали под один из национальных символов — юрту.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 17
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума смогли прокатиться на русской тройке.

ПМЭФ-2026. Катание на русской тройке

Участники форума смогли прокатиться на русской тройке.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 17
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Такой возможностью воспользовалась и официальный представитель МИД Мария Захарова.

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ; директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ

Такой возможностью воспользовалась и официальный представитель МИД Мария Захарова.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 17
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На стенде "Газпрома" участников встречали миловидные матрешки.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На стенде "Газпрома" участников встречали миловидные матрешки.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 17
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

ПМЭФ, как обычно, ярко отражает национальный колорит стран — участниц форума.

ПМЭФ-2026. Работа форума

ПМЭФ, как обычно, ярко отражает национальный колорит стран — участниц форума.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Технологические инновации — неотъемлемая часть программы.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Технологические инновации — неотъемлемая часть программы.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На стендах форума есть пространства как для работы, так и для отдыха.

ПМЭФ-2026. Работа форума

На стендах форума есть пространства как для работы, так и для отдыха.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
10 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики, обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 17
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Сессия "ВЭБ-класс".

ПМЭФ-2026. ВЭБ-класс

Сессия "ВЭБ-класс".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 17
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Участники форума всегда в поисках новых контактов.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Участники форума всегда в поисках новых контактов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Стенды крупных компаний привлекают внимание своей оригинальностью.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Стенды крупных компаний привлекают внимание своей оригинальностью.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 17
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Технологии будущего уже среди нас.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Технологии будущего уже среди нас.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
15 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Делегация Саудовской Аравии перед пленарным заседанием ПМЭФ.

ПМЭФ-2026. Сбор гостей на пленарное заседание

Делегация Саудовской Аравии перед пленарным заседанием ПМЭФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
16 из 17
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Работа форума продлится до 6 июня.

ПМЭФ-2026. Работа форума

Работа форума продлится до 6 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
17 из 17
 
ФотоУзбекистанТанзанияРоссияВладимир ПутинХань ЧжэнГазпромРоссельхозбанкШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала