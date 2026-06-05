Форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Красноярске в октябре

Краткий пересказ от РИА ИИ Презентация XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» прошла на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Красноярск победил в отборе и получил право провести форум 21–23 октября 2026 года.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Красноярского края Михаил Котюков выразили уверенность в успешном проведении форума в Красноярске.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Презентация XIV Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в Красноярске 21-23 октября 2026 года, состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Заявка Красноярска победила в отборе, опередив другие города. Презентация прошла на стенде министерства спорта России.

"Ежегодно "Россия - спортивная держава" объединяет представителей спорта со всего мира и нашей страны. В этом году это важное событие состоится в Красноярске. Город получил право в результате сложного отбора, но он достоин, чтобы такое мероприятие прошло на выдающемся уровне. Инфраструктура есть, желание есть. В добрый путь, друзья", - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Благодарю за доверие. Было несколько заявок. Красноярск - город со спортивной историей, богатыми спортивными традициями. Будем готовиться, чтобы в октябре 2026 года это событие повторить", - сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.