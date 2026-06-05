Рейтинг@Mail.ru
Форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Красноярске в октябре - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 05.06.2026 (обновлено: 16:10 05.06.2026)
Форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Красноярске в октябре

Форум "Россия - спортивная держава" пройдет в Красноярске 21-23 октября

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск
Вид со смотровой площадки Николаевской сопки на Красноярск - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Презентация XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» прошла на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
  • Красноярск победил в отборе и получил право провести форум 21–23 октября 2026 года.
  • Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Красноярского края Михаил Котюков выразили уверенность в успешном проведении форума в Красноярске.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Презентация XIV Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который пройдет в Красноярске 21-23 октября 2026 года, состоялась на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Заявка Красноярска победила в отборе, опередив другие города. Презентация прошла на стенде министерства спорта России.
"Ежегодно "Россия - спортивная держава" объединяет представителей спорта со всего мира и нашей страны. В этом году это важное событие состоится в Красноярске. Город получил право в результате сложного отбора, но он достоин, чтобы такое мероприятие прошло на выдающемся уровне. Инфраструктура есть, желание есть. В добрый путь, друзья", - сказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"Благодарю за доверие. Было несколько заявок. Красноярск - город со спортивной историей, богатыми спортивными традициями. Будем готовиться, чтобы в октябре 2026 года это событие повторить", - сказал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
"Трактор" отказался от легионеров в КХЛ, заявил Текслер
Вчера, 15:44
 
Дмитрий ЧернышенкоМихаил КотюковКрасноярский крайКрасноярскПМЭФ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Буркина-Фасо
    3
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    А. Зверев
    5263
    7636
  • Теннис
    Завершен
    М. Арнальди
    Ф. Коболли
    0
    0
  • Баскетбол
    2-я четверть
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    47
    43
  • Теннис
    06.06 16:00
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала