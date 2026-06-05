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Главные тренды образования будущего обсудили на сессии ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:19 05.06.2026 (обновлено: 15:50 05.06.2026)
Главные тренды образования будущего обсудили на сессии ПМЭФ

На сессии "ВЭБ класс: умнее всех" обсудили актуальные темы сферы образования

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФГлавные тренды образования будущего обсудили на сессии ПМЭФ
Главные тренды образования будущего обсудили на сессии ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Главные тренды образования будущего обсудили на сессии ПМЭФ
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Какими навыками должны обладать выпускники вузов, как корректно работать с ИИ и какие знания будут востребованы в эпоху экономики талантов – актуальные темы образования были в центре внимания на специальной сессии "ВЭБ класс: умнее всех", которая прошла на Санкт-Петербургском экономическом форуме под эгидой ВЭБ.РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча собрала представителей госструктур, бизнеса, ведущих экспертов и представителей сферы образования.
Сессию "ВЭБ-класс: умнее всех" модерировала ведущая Тина Канделаки. В формате интеллектуального шоу участники рассуждали о том, какие качества будут востребованы в экономике талантов, как искусственный интеллект меняет требования к специалистам и почему главным навыком будущего становится способность отличать знания от информационного шума.
Канделаки поочередно задавала вопросы экспертам, к обсуждению подключались гости из зала, а украшением дискуссии стало поэтическое выступление Михаила Швыдкого. В результате получилась не классическая форумная панельная дискуссия, а живой интеллектуальный диалог на стыке образования, технологий и культуры.
По словам первого зампредседателя ВЭБ.РФ Алексея Мирошниченко, сегодня потенциальный работник должен обладать несколькими важными компетенциями – уметь работать много и быстро, однако должен понимать, как достичь результата без использования ИИ.
"Это – настоящий вызов системе образования: с одной стороны, нужно научить ребят осваивать ИИ и мощно им пользоваться, но при этом придумать такой метод образования, чтобы они могли работать и без него", – отметил Мирошниченко.
Важно учитывать и то, что сегодня нейросети функционируют только на основе тех задач, которые уже делались, но не могут придумывать ничего нового. "А такие вещи регулярно нужно делать, даже в маленьком масштабе. Так что креативность и изобретательность – это то, что мы тоже хотим видеть у современных студентов", – уверен эксперт.
Доступность информации сегодня изменила и требования, которые предъявляют работодатели к сотрудникам. "Если раньше выигрывал тот, кто мог получить больше информации, то сегодня ключевым навыком становится верификация и принятие решения на основе полученных данных", – подчеркнул главный конструктор ВЭБ.РФ Денис Кузьмин.
Эксперт уверен, что новой единицей труда уже становится человек, который работает в симбиозе с ИИ. Нейросети собирают информацию, делают презентацию, дают гипотезы. По словам Кузьмина, роль человека – сделать выбор несмотря на сегодняшний авторитет ИИ.
"Для нас крайне важно создавать инфраструктуру, которая позволит различать, потому что мы видим на входе массу проектов, технологий и различных предложений. Нам нужно создать технологию, которая позволит качественно верифицировать их и выбирать истинное", – отметил главный конструктор ВЭБ.РФ.
Говоря о задачах, которые стоят перед сегодняшним образованием, ректор Сколковского института науки и технологий Юлия Горбунова провела параллели с процессом химической реакции.
"Языком науки, в химии должны быть правильные вещества, иначе реакции не будет. Нам нужны кадры – не инертные газы, а щелочные металлы, которые воспламеняются", – отметила Горбунова.
Для успеха нужен и "катализатор" – доверие между наукой, бизнесом и государством, умение говорить на одном языке.
"Третье – реакция должна идти в сосуде, а не в открытом пространстве. Этот сосуд – это инфраструктура и сообщество, среда, а в химическом языке растворитель, в котором мы ведем реакцию. Спасибо ВЭБ.РФ, что он собирает это сообщество, которое готово всю жизнь учиться", – заключила ректор Сколковского института науки и технологий.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ. ВЭБ.РФ – титульный партнер форума.
 
ПМЭФ-2026ВЭБ.РФ (ВЭБ)Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)Михаил ШвыдкойСколковский институт науки и технологий
 
 
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