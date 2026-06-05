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Президент Танзании назвала ПМЭФ собранием великих умов - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:03 05.06.2026 (обновлено: 14:56 05.06.2026)
Президент Танзании назвала ПМЭФ собранием великих умов

Президент Танзании назвала ПМЭФ собранием великих умов, полезным для партнерства

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026. Работа форума
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПМЭФ-2026. Работа форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Танзании Самия Сулуху Хасан заявила, что ПМЭФ — это собрание великих умов, полезное для партнерства России и Танзании.
  • Самия Сулуху Хасан отметила важность развития отношений РФ и Танзании и подчеркнула, что представители российского делового сообщества вносят большой вклад в развитие экономики обеих стран.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является собранием великих умов, которое полезно для результативного сотрудничества России и Танзании, заявила на полях форума президент объединенной республики Танзании Самия Сулуху Хасан.
"На самом деле это (ПМЭФ – ред.) не просто риторическое собрание, это собрание великих умов. Оно очень полезно для нашего партнерства и дает отличные результаты для обеих стран и народов", - заявила она на сессии "Россия - Танзания".
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Президент Танзании также отметила важность развития отношений РФ и Танзании и добавила, что представители российского делового сообщества вносят большой вклад в развитие экономики обеих стран.
"Танзания и Россия переживают этап активного роста укрепления дружбы, за последние десятилетия возникает атмосфера взаимного доверия", - заявила Самия Сулуху Хасан.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ТанзанияРоссия
 
 
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