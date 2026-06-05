Путин рассказал о российских цифровых платформах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
- Президент отметил, что оборот узбекских товаров через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов, а в 2025 году — почти полтора миллиарда долларов.
- Путин заявил, что российские платформенные решения становятся драйвером развития экономик-партнеров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал российские цифровые платформы драйвером развития экономик стран-партнеров.
Российский лидер в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент отметил, что оборот узбекских товаров только через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. А уже в 2025 году - почти полтора миллиарда с перспективой выйти на уровень свыше двух миллиардов долларов в этом году.
"Сегодня через эту российскую платформу бизнес получает доступ почти к половине миллиарда потенциальных клиентов по всему миру. И их количество растет. Тем самым российские платформенные решения становятся настоящим драйвером развития экономик-партнеров", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.