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Путин рассказал о российских цифровых платформах - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:58 05.06.2026 (обновлено: 17:11 05.06.2026)
Путин рассказал о российских цифровых платформах

Путин назвал цифровые платформы РФ драйвером развития экономик стран-партнеров

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
  • Президент отметил, что оборот узбекских товаров через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов, а в 2025 году — почти полтора миллиарда долларов.
  • Путин заявил, что российские платформенные решения становятся драйвером развития экономик-партнеров.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал российские цифровые платформы драйвером развития экономик стран-партнеров.
Российский лидер в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Россия занимает высокие позиции по развитию цифровых платформ, заявил Путин
Вчера, 16:46
Президент отметил, что оборот узбекских товаров только через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. А уже в 2025 году - почти полтора миллиарда с перспективой выйти на уровень свыше двух миллиардов долларов в этом году.
"Сегодня через эту российскую платформу бизнес получает доступ почти к половине миллиарда потенциальных клиентов по всему миру. И их количество растет. Тем самым российские платформенные решения становятся настоящим драйвером развития экономик-партнеров", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин рассказал об историческом выборе, связанном с цифровыми платформами
Вчера, 16:50
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаВладимир ПутинВайлдберриз (Wildberries)Россия
 
 
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