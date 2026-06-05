Петербург на ПМЭФ-2026: где появятся научные кампусы, зоопарк и санаторий

Петербургский международный экономический форум – один из ключевых механизмов экономического роста для Северной столицы. Это инструмент привлечения инвестиций, запуска крупных инфраструктурных проектов, создания рабочих мест. Сегодня город закладывает основы качества жизни на десятилетия вперед. Санкт-Петербург развивается не только как крупнейший экономический и культурный центр страны, но и как территория возможностей для самореализации, образования, научных открытий, активного отдыха и здорового образа жизни. В рамках ПМЭФ-2026 власти города заключили несколько важных соглашений в сфере образования, технологий и городской среды. Подробнее об этом – в материале РИА Новости.

Межвузовский кампус в Кронштадте

Кронштадт – не только популярное место культурной и туристской географии Петербурга . Сегодня город-остров развивается и как точка роста научно технологического потенциала в сфере энергетики.

"Соглашение, которое мы подписали, направлено на объединение науки, образования и высоких технологий. При участии компании "Газпромнефть" в Кронштадте появится многофункциональный межвузовский инженерный кампус. Разработки студентов и преподавателей будут интегрированы в технологический кластер Кронштадта, который станет основой Технологической долины в энергетике. Этот проект внесет существенный вклад в продвижение инженерных исследований и подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей", – подчеркнул Беглов.

В рамках этого проекта планируется создание современной образовательной и исследовательской инфраструктуры. Это позволит вузам координировать усилия в подготовке инженеров, проводить совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и быстро внедрять разработки в производство.

Новый проект органично встраивается в стратегию развития научно-промышленного комплекса города. Губернатор напомнил, что в Кронштадте успешно развивается "Энерготехнохаб", формируется сеть технологических долин, строятся кампусы Университета ИТМО СПбГУ , завершается реализация президентского проекта "Остров Фортов", открываются тематические парки и музеи, другие общественные пространства.

Беглов также сообщил, что на полях ПМЭФ-2026 проработаны параметры соглашения о развитии инженерного образования в Петербурге. Подписать документ планируется после завершения форума. Образовательные программы охватят все этапы современного инженерного цикла – от цифрового моделирования и проектирования до создания опытных образцов и испытаний высокотехнологичного оборудования.

Технокампус на Васильевском острове

Еще одна точка развития технологий в Северной столице – Васильевский остров. Здесь будет создан Национальный кампус технологического лидерства "Сириус". Соглашение об этом подписали на ПМЭФ губернатор Петербурга и руководитель Образовательного фонда "Талант и успех", председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелёва

© Фото предоставлено пресс-службой администрации правительства Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва © Фото предоставлено пресс-службой администрации правительства Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелёва

"Петербург – важнейший промышленный и научный регион России . Центр "Сириус" поможет в полной мере задействовать потенциал нашего города в решении поставленных президентом задач. Он станет моделью, объединяющей промышленность, науку и высшее образование. В нем будут раскрывать таланты нашей молодежи", – отметил Александр Беглов.

По его словам, именно подрастающему поколению предстоит развивать инновационную экономику и обеспечивать технологическое лидерство России.

Новый зоопарк Петербурга

Также 4 июня в ходе ПМЭФ-2026 подписано соглашение о намерениях между Санкт Петербургом и ООО "Сотэкс" о создании зоопарка в Приморском районе . Предполагается, что зоосад разместится в границах Камышовой улицы, Шуваловского проспекта и ЗСД.

Ленинградский зоопарк – один из старейших в России, но его территория в историческом центре Петербурга ограничена. Поэтому в обновленную Стратегию социально-экономического развития до 2035 года мы включили строительство новой площадки. Участок площадью более 85 гектаров зарезервирован в Генеральном плане", – рассказал Беглов.

Губернатор отметил, что новый зоопарк не заменит действующий, а дополнит его. Здесь будут созданы лучшие условия для содержания крупных животных, а также сформировано культурное, досуговое и просветительское пространство.

Новый зоопарк задуман как центр научной работы и экологического образования. Он откроет новые возможности для семейного отдыха и укрепит туристическую привлекательность Петербурга как мегаполиса XXI века. Транспортную доступность обеспечит строящаяся станция метро "Богатырская" Невско-Василеостровской линии.

Возрождение "Сестрорецкого курорта"

Новое общественное пространство и точка притяжения появится также в Курортном районе

В рамках ПМЭФ-2026 5 июня Петербург заключил соглашение о комплексном развитии санатория "Сестрорецкий курорт".

"Обновление "Сестрорецкого курорта" – уникальный проект. Он возобновляет дореволюционную традицию концертов на берегу Финского залива и переосмысляет советскую практику полноценного санаторно-курортного лечения. Современная инфраструктура поможет развитию медицинского туризма и росту туристического потока в Петербург", – отметил Александр Беглов.

Губернатор уверен, что реконструированный "Сестрорецкий курорт" станет излюбленным местом отдыха петербуржцев и гостей города.

Инвестор уже завершает работу по воссозданию исторического здания концертного зала. Сестрорецкий курзал, построенный в 1900 году в стиле модерн, был одним из центров культурной жизни дореволюционного Петербурга, он был разрушен в 1942 году.

Также модернизируют один из корпусов санатория, что позволит расширить спектр медицинских услуг. В корпусе планируется обновить номерной фонд и установить новое медоборудование, ввести новые направления диагностики. Облик здания обновят – при этом современные архитектурные решения будут гармонично сочетаться с природными красотами побережья Финского залива.

Стремление в будущее

Кроме того, 5 июня на площадке ПМЭФ Александр Беглов и представитель Специализированного застройщика "ЛСР. Простор" Андрей Молчанов подписали соглашение о комплексной застройке северной части намывной территории Васильевского острова. Земельные участки для объектов социальной и досуговой инфраструктуры передаются городу безвозмездно.

"В последние годы намыв стал одной из самых динамично развивающихся территорий Васильевского острова и всего города. Новые кварталы станут примером того, каким мы хотим видеть Петербург, – устремленным в будущее мегаполисом XXI века. Важно, что в проекте особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры. Их необходимо вводить опережающими темпами – перед строительством жилья", – подчеркнул губернатор.

Так, к северу от устья реки Смоленки планируется возвести четыре школы и семь детсадов, поликлинику на 600 посещений в смену, а также роддом или больницу, обустроить четыре километра новых набережных с велосипедными и беговыми дорожками. Предусмотрено 30 гектаров парковых зон и продолжение проспекта Крузенштерна.

Александр Беглов отметил, что создание новых кварталов одновременно с комфортной городской средой делает Петербург еще более привлекательным для инвестиций. Город будет и дальше сотрудничать с бизнесом для реализации значимых инфраструктурных и социальных инициатив.