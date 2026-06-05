Приглашение Зеленского в Москву сохраняется, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Приглашение Владимира Зеленского в Москву остается в силе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Приглашение Владимира Зеленского в Москву остается в силе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно", - сказал Песков журналистам на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, сохраняется ли приглашение Зеленского в Москву.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.