Песков: Путин заканчивает подготовку к выступлению на пленарной сессии ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заканчивает подготовку к своему выступлению на пленарном заседании ПМЭФ.
- ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сейчас заканчивает подготовку к своему выступлению на пленарном заседании ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сейчас президент заканчивает подготовку своего выступления на пленарной сессии, которая будет через несколько часов. И это не только выступление, а главным образом это дискуссия, которая потом в рамках пленарной сессии состоится", - сказал Песков в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ.
Ведущая проекта, фигуристка Евгения Медведева попросила Пескова озвучить "парочку спойлеров" о речи.
"Что такое спойлер, Вова?" - с улыбкой сказал Песков, обращаясь ко второму ведущему Владимиру Маркони и попросил пояснить.
"Это когда человек, знающий, о чем, допустим, произведение, рассказывает, что в этом произведении", - рассказал Маркони.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.