Рейтинг@Mail.ru
Песков: Путин заканчивает подготовку к выступлению на пленарной сессии ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
13:04 05.06.2026 (обновлено: 13:36 05.06.2026)

Песков: Путин заканчивает подготовку к выступлению на пленарной сессии ПМЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заканчивает подготовку к своему выступлению на пленарном заседании ПМЭФ.
  • ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сейчас заканчивает подготовку к своему выступлению на пленарном заседании ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сейчас президент заканчивает подготовку своего выступления на пленарной сессии, которая будет через несколько часов. И это не только выступление, а главным образом это дискуссия, которая потом в рамках пленарной сессии состоится", - сказал Песков в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин на ПМЭФ расскажет о своем видении того, куда должна двигаться Россия
Вчера, 13:07
Ведущая проекта, фигуристка Евгения Медведева попросила Пескова озвучить "парочку спойлеров" о речи.
"Что такое спойлер, Вова?" - с улыбкой сказал Песков, обращаясь ко второму ведущему Владимиру Маркони и попросил пояснить.
"Это когда человек, знающий, о чем, допустим, произведение, рассказывает, что в этом произведении", - рассказал Маркони.
После чего пресс-секретарь президента раскрыл некоторые детали речи главы государства на пленарном заседании, отметив, что Путин сегодня будет говорить о своем видении того, в каком направлении Россия должна двигаться.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ПМЭФ-2026: стартовал международный экономический форум в Санкт-Петербурге
4 июня, 15:32
 
ПМЭФ-2026Владимир ПутинПолитикаРоссияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала