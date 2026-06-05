Песков: Путин заканчивает подготовку к выступлению на пленарной сессии ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сейчас заканчивает подготовку к своему выступлению на пленарном заседании ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это когда человек, знающий, о чем, допустим, произведение, рассказывает, что в этом произведении", - рассказал Маркони.