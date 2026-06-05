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Песков рассказал, что не пользуется TikTok - РИА Новости, 05.06.2026
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13:01 05.06.2026

Песков рассказал, что не пользуется TikTok

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков принял участие в блиц-опросе "Норм или стрем" в блогерской студии "VK Видео" на ПМЭФ.
  • Там он рассказал, что не пользуется TikTok.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не пользуется социальной сетью TikTok.
Песков принял участие в блиц-опросе "Норм или стрем" в блогерской студии "VK Видео" на ПМЭФ. Ведущая шоу фигуристка Евгения Медведева спросила пресс-секретаря российского лидера, нормально ли узнавать новости из TikTok.
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"TikTok я не пользуюсь", - ответил Песков.
"Стрем значит", - добавила Медведева.
"Да", - отреагировал Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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