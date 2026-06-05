Песков рассказал о своем отношении к усам и бороде

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бороду «стрем».

Дмитрий Песков считает, что носить роскошные усы «супер норм».

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении к усам и бороде.

Песков принял участие в блиц-опросе "Норм или стрем" в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ. фигуристка Евгения Медведева задавала пресс-секретарю главы государства, на которые он должен был отвечать "норм" или "стрем".

"Борода для вас - это норм или стрем?", - спросила Медведева.

"Стрем", - ответил Песков.

В конце программы соведущий Медведевой Владимир Маркони задал заключительный вопрос.

"Норм или стрем носить роскошные усы?" - спросил Маркони, обращаясь к Пескову.

"Это супер норм!" - с улыбкой ответил Песков.