Песков рассказал о своем отношении к усам и бороде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал бороду «стрем».
- Дмитрий Песков считает, что носить роскошные усы «супер норм».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении к усам и бороде.
Песков принял участие в блиц-опросе "Норм или стрем" в блогерской студии VK Видео на ПМЭФ. фигуристка Евгения Медведева задавала пресс-секретарю главы государства, на которые он должен был отвечать "норм" или "стрем".
"Борода для вас - это норм или стрем?", - спросила Медведева.
"Стрем", - ответил Песков.
В конце программы соведущий Медведевой Владимир Маркони задал заключительный вопрос.
"Норм или стрем носить роскошные усы?" - спросил Маркони, обращаясь к Пескову.
"Это супер норм!" - с улыбкой ответил Песков.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.