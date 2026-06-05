Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕАЭС выгоднее для Армении, чем ориентация на Европу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия убеждена, что ЕАЭС выгоднее для Армении, чем ориентация на Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы убеждены в том, что если класть на чаши весов евроориентацию и ориентацию на ЕАЭС, то ЕАЭС для Армении перевешивает. Это выгоднее для армян. Это выгоднее - они больше зарабатывают денег на ЕАЭС, у них лучшее будущее с ЕАЭС, они быстрее развиваются с ЕАЭС. С Европой такого не будет", - заявил Песков "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.