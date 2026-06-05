Рейтинг@Mail.ru
Россия убеждена, что ЕАЭС для Армении выгоднее чем ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
11:58 05.06.2026 (обновлено: 12:12 05.06.2026)
Россия убеждена, что ЕАЭС для Армении выгоднее чем ЕС, заявил Песков

Песков: Россия убеждена, что ЕАЭС для Армении выгоднее чем ЕС

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ЕАЭС выгоднее для Армении, чем ориентация на Европу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия убеждена, что ЕАЭС выгоднее для Армении, чем ориентация на Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы убеждены в том, что если класть на чаши весов евроориентацию и ориентацию на ЕАЭС, то ЕАЭС для Армении перевешивает. Это выгоднее для армян. Это выгоднее - они больше зарабатывают денег на ЕАЭС, у них лучшее будущее с ЕАЭС, они быстрее развиваются с ЕАЭС. С Европой такого не будет", - заявил Песков "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Вице-премьер Республики Армении Мгер Григорян - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
Вице-премьер Армении рассказал, когда страна будет выбирать между ЕАЭС и ЕС
31 мая, 14:33
 
ПМЭФ-2026РоссияАрменияЕвропаЕвразийский экономический союзЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала