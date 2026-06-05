Власти Армении искусственно ставят страну на перепутье, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что руководство Армении пытается искусственно поставить республику на перепутье.
- По словам Пескова, руководство Армении пытается организовать для страны выбор между движением в сторону Европы и движением в сторону ЕАЭС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Руководство Армении пытается искусственно поставить республику на перепутье в выборе между Европой и ЕАЭС, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что сейчас нынешнее руководство Армении, я бы сказал, наверное, искусственно пытается поставить страну на перепутье. Собирается организовать для страны выбор - идти в сторону Европы или в сторону ЕАЭС", - сказал Песков в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ.
Он отметил, что в конечном итоге решение в вопросе выбора между евроинтеграцией и ЕАЭС предстоит принимать армянскому народу. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что для России приемлемо все то, что хорошо для армян.
"Конечно, власти будут свое продавливать, но все-таки будем надеяться, что и простые граждане Армении как-то (примут решение - ред.), тем более они пойдут на выборы. Это их выбор", - добавил Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.