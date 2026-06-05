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Власти Армении искусственно ставят страну на перепутье, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:53 05.06.2026 (обновлено: 13:24 05.06.2026)
Власти Армении искусственно ставят страну на перепутье, заявил Песков

Песков: власти Армении искусственно ставят страну на перепутье между ЕС и ЕАЭС

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что руководство Армении пытается искусственно поставить республику на перепутье.
  • По словам Пескова, руководство Армении пытается организовать для страны выбор между движением в сторону Европы и движением в сторону ЕАЭС.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Руководство Армении пытается искусственно поставить республику на перепутье в выборе между Европой и ЕАЭС, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы знаем, что сейчас нынешнее руководство Армении, я бы сказал, наверное, искусственно пытается поставить страну на перепутье. Собирается организовать для страны выбор - идти в сторону Европы или в сторону ЕАЭС", - сказал Песков в беседе с "Известиями" на полях ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Он отметил, что в конечном итоге решение в вопросе выбора между евроинтеграцией и ЕАЭС предстоит принимать армянскому народу. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что для России приемлемо все то, что хорошо для армян.
"Конечно, власти будут свое продавливать, но все-таки будем надеяться, что и простые граждане Армении как-то (примут решение - ред.), тем более они пойдут на выборы. Это их выбор", - добавил Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Россия убеждена, что ЕАЭС для Армении выгоднее чем ЕС, заявил Песков
Вчера, 11:58
 
ПМЭФ-2026АрменияЕвразийский экономический союзВ миреЕвропаРоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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