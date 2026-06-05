Власти Армении искусственно ставят страну на перепутье, заявил Песков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Руководство Армении пытается искусственно поставить республику на перепутье в выборе между Европой и ЕАЭС, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Конечно, власти будут свое продавливать, но все-таки будем надеяться, что и простые граждане Армении как-то (примут решение - ред.), тем более они пойдут на выборы. Это их выбор", - добавил Песков.