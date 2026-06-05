Песков: для встречи Путина и Трампа надо проделать хорошую домашнюю работу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для встречи Путина и Трампа необходимо проделать "домашнюю работу" по продвижению к мирному урегулированию украинского конфликта, заявил Песков.
- По его словам, на данный момент необходимых подвижек пока нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Для встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа надо проделать хорошую "домашнюю работу" в продвижении к мирному урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.