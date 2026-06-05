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Песков: для встречи Путина и Трампа надо проделать хорошую домашнюю работу - РИА Новости, 05.06.2026
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11:52 05.06.2026 (обновлено: 12:06 05.06.2026)
Песков: для встречи Путина и Трампа надо проделать хорошую домашнюю работу

Песков: для встречи Путина и Трампа нужно подвижки в урегулировании на Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для встречи Путина и Трампа необходимо проделать "домашнюю работу" по продвижению к мирному урегулированию украинского конфликта, заявил Песков.
  • По его словам, на данный момент необходимых подвижек пока нет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Для встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа надо проделать хорошую "домашнюю работу" в продвижении к мирному урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока таких планов нет. Очевидно, что для того, чтобы встреча состоялась, должна быть проделана хорошая "домашняя" работа в плане продвижения по мирному треку украинского урегулирования, пока, к сожалению, мы этого констатировать не можем", - заявил Песков "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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