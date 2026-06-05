Рейтинг@Mail.ru
Армения уже давно не участвует в работе ОДКБ, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
11:52 05.06.2026 (обновлено: 12:06 05.06.2026)
Армения уже давно не участвует в работе ОДКБ, заявил Песков

Песков: Армения уже длительное время фактически не участвует в работе ОДКБ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения уже длительное время фактически не участвует в работе ОДКБ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Армения уже длительное время фактически не участвует в работе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Армения уже не участвует фактически, де-факто в работе ОДКБ уже достаточно длительное время", - сказал Песков газете "Известия" в кулуарах ПМЭФ.
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер республики Никол Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия в ней.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если "будет нужно"
Вчера, 00:44
 
ПМЭФ-2026АрменияОДКБДмитрий ПесковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала