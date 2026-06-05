Армения уже давно не участвует в работе ОДКБ, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения уже длительное время фактически не участвует в работе ОДКБ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Армения уже длительное время фактически не участвует в работе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Армения заморозила свое участие в ОДКБ. На пресс-конференции 16 июля 2025 года премьер республики Никол Пашинян заявил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем разморозку участия в ней.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.