Планов по встрече Путина и Трампа в ближайшее время нет, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Планов по встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшее время нет.
- Для организации встречи двух лидеров должна быть проделана серьезная «домашняя работа» по мирному треку украинского урегулирования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Планов по встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшее время нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока таких планов нет. Для того чтобы встреча состоялась, должна быть проделана серьезная "домашняя работа" по мирному треку украинского урегулирования", - сказал Песков газете "Известия" в ответ на вопрос, стоит ли в ближайшее время ожидать встречи двух лидеров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.