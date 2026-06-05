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Планов по встрече Путина и Трампа в ближайшее время нет, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:47 05.06.2026 (обновлено: 11:59 05.06.2026)
Планов по встрече Путина и Трампа в ближайшее время нет, заявил Песков

Песков: планов по встрече Путина и Трампа в ближайшее время нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Планов по встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшее время нет.
  • Для организации встречи двух лидеров должна быть проделана серьезная «домашняя работа» по мирному треку украинского урегулирования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Планов по встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшее время нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока таких планов нет. Для того чтобы встреча состоялась, должна быть проделана серьезная "домашняя работа" по мирному треку украинского урегулирования", - сказал Песков газете "Известия" в ответ на вопрос, стоит ли в ближайшее время ожидать встречи двух лидеров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Вчера, 11:56
 
ПМЭФ-2026Дмитрий ПесковВ миреРоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп
 
 
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