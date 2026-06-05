Песков: украинские спортсмены зря закрывают лица при виде флага России

Ранее украинская гимнастка Софья Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Тогда россиянка Яна Заикина стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров, Краинская заняла второе место.