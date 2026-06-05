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Песков: украинские спортсмены зря закрывают лица при виде флага России - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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11:41 05.06.2026 (обновлено: 11:49 05.06.2026)

Песков: украинские спортсмены зря закрывают лица при виде флага России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинским спортсменам следует уважать победителей и не закрывать лица при виде флага России.
  • Украинская гимнастка Софья Краинская закрыла глаза и надела наушники во время звучания российского гимна на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Украинские спортсмены зря закрывают лица при виде флага России, нужно уважать победителей, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее украинская гимнастка Софья Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Тогда россиянка Яна Заикина стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров, Краинская заняла второе место.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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"Зря они это делают. Надо уважать победителей", - сказал Песков журналистам на ПМЭФ в ответ на вопрос об отношении к украинским спортсменам, которые закрывают лицо при виде флага России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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