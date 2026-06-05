Песков не стал раскрывать реакцию Путина на открытое письмо Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.
- Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию президента России Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.
"Не буду забегать вперед", - сказал Песков журналистам на ПМЭФ в ответ на вопрос о реакции президента на письмо.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
NYT назвала письмо Зеленского пиар-ходом
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