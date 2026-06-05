Песков не стал раскрывать реакцию Путина на открытое письмо Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.

Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию президента России Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.

В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Ранее Песков , комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.

"Не буду забегать вперед", - сказал Песков журналистам на ПМЭФ в ответ на вопрос о реакции президента на письмо.