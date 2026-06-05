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Песков не стал раскрывать реакцию Путина на открытое письмо Зеленского - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:38 05.06.2026 (обновлено: 12:00 05.06.2026)

Песков не стал раскрывать реакцию Путина на открытое письмо Зеленского

© AP Photo / Thomas PeterВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.
  • Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию президента России Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил Путину провести встречу в третьей стране. Ранее Песков, комментируя письмо, заявил, что Зеленский может приехать в Москву в любой момент, если хочет поговорить.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путину доложили о письме Зеленского, сообщил Песков
Вчера, 11:21
"Не буду забегать вперед", - сказал Песков журналистам на ПМЭФ в ответ на вопрос о реакции президента на письмо.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Вчера, 11:38
 
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