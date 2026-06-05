Песков призвал не забегать вперед в вопросе о флаге России на Олимпиаде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия ведет хорошую работу по выступлению отечественных спортсменов на Олимпиаде с национальными символами, но пока рано говорить о полноценном возвращении.