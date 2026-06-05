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Песков призвал не забегать вперед в вопросе о флаге России на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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11:35 05.06.2026
Песков призвал не забегать вперед в вопросе о флаге России на Олимпиаде

Песков о флаге России на ОИ-2028: ведется работа, но не надо забегать вперед

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведется хорошая работа по выступлению отечественных спортсменов на Олимпиаде с национальными символами, но говорить о полноценном возвращении пока рано.
  • Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
  • Международный олимпийский комитет и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости, рекомендовав допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых спортсменов из России — в нейтральном статусе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия ведет хорошую работу по выступлению отечественных спортсменов на Олимпиаде с национальными символами, но пока рано говорить о полноценном возвращении.
"Пока неизвестно. Рано об этом говорить, надо работать. Ведется очень хорошая работа. Но не надо забегать вперед", - сказал Песков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос, будет ли флаг России на Олимпиаде 2028 года.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Вчера, 11:32
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 июля по 30 июля 2028 года. Международный олимпийский комитет (МОК) и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости. Так, в футболе, легкой атлетике, хоккее и ряде других видов спорта россияне до сих пор не допущены до международных соревнований. При этом МОК в настоящее время рекомендует допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых спортсменов из России - в нейтральном статусе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Чернышенко надеется, что российский флаг будет присутствовать на ОИ-2028
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Лос-АнджелесРоссияДмитрий ПесковМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
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