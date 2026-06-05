Песков призвал не забегать вперед в вопросе о флаге России на Олимпиаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведется хорошая работа по выступлению отечественных спортсменов на Олимпиаде с национальными символами, но говорить о полноценном возвращении пока рано.
- Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
- Международный олимпийский комитет и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости, рекомендовав допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых спортсменов из России — в нейтральном статусе.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия ведет хорошую работу по выступлению отечественных спортсменов на Олимпиаде с национальными символами, но пока рано говорить о полноценном возвращении.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 июля по 30 июля 2028 года. Международный олимпийский комитет (МОК) и большинство международных спортивных федераций с 2022 года наложили на российских спортсменов санкции разной степени жесткости. Так, в футболе, легкой атлетике, хоккее и ряде других видов спорта россияне до сих пор не допущены до международных соревнований. При этом МОК в настоящее время рекомендует допускать до международных турниров российских юниоров без ограничений, а взрослых спортсменов из России - в нейтральном статусе.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.