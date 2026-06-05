Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, поедет ли Путин на ЧМ по футболу в США - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
02:04 05.06.2026
В Кремле рассказали, поедет ли Путин на ЧМ по футболу в США

Песков: Путин не поедет на Чемпионат мира по футболу в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на Чемпионат мира по футболу в США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не поедет на Чемпионат мира по футболу в США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Штатах в 2026 году.
"Путин не поедет", - сказал Песков.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики - с 11 июня по 19 июля.
Президент России лично принимал участие в мероприятиях Чемпионата мира по футболу, который проходил в 2018 году в России. Тогда глава государства выступил с приветственной речью на открытии турнира в "Лужниках", присутствовал на стартовой игре между сборными России и Саудовской Аравии, а также посетил финальный матч между Францией и Хорватией.
ЧМ-2022 в Катаре Путин не посещал, однако российский президент рассказывал, что смотрел вторую половину финальной игры турнира между сборными Аргентины и Франции. После матча Путин позвонил Альберто Фернандесу, который на тот момент занимал должность президента Аргентины, чтобы лично поздравить его с победой национальной сборной.
Борис Ротенберг - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Ротенберг заявил, что чемпионат мира по футболу обязателен к просмотру
3 июня, 19:14
 
ФутболРоссияСШАФранцияВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд ТрампЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    05.06 20:00
    Россия
    Буркина-Фасо
  • Теннис
    05.06 15:30
    Я. Меншик
    А. Зверев
  • Теннис
    05.06 20:00
    М. Арнальди
    Ф. Коболли
  • Баскетбол
    Завершен
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    95
    105
  • Теннис
    06.06 16:00
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала