В Кремле рассказали, поедет ли Путин на ЧМ по футболу в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не поедет на Чемпионат мира по футболу в США.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не поедет на Чемпионат мира по футболу в США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить Путина на Чемпионат мира по футболу, который пройдет в Штатах в 2026 году.
"Путин не поедет", - сказал Песков.
Президент России лично принимал участие в мероприятиях Чемпионата мира по футболу, который проходил в 2018 году в России. Тогда глава государства выступил с приветственной речью на открытии турнира в "Лужниках", присутствовал на стартовой игре между сборными России и Саудовской Аравии, а также посетил финальный матч между Францией и Хорватией.
ЧМ-2022 в Катаре Путин не посещал, однако российский президент рассказывал, что смотрел вторую половину финальной игры турнира между сборными Аргентины и Франции. После матча Путин позвонил Альберто Фернандесу, который на тот момент занимал должность президента Аргентины, чтобы лично поздравить его с победой национальной сборной.