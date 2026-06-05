Песков оценил вероятность встречи Путина и Трампа этим летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом в 50 %.

Предыдущий саммит Путина и Трампа прошел в августе 2025 года на Аляске.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости оценил вероятность встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа этим летом в 50%.

"Теоретически 50%: или будет, или не будет", - сказал Песков РИА Новости на полях ПМЭФ в ответ на вопрос, возможна ли встреча Путина с Трампом этим летом.

Предыдущий саммит саммит Путина и Трампа прошел в августе 2025 года на Аляске. Основными темами переговоров стали двусторонние отношения Москвы и Вашингтона и урегулирование конфликта на Украине.