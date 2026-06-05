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Песков оценил вероятность встречи Путина и Трампа этим летом - РИА Новости, 05.06.2026
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10:01 05.06.2026 (обновлено: 10:03 05.06.2026)
Песков оценил вероятность встречи Путина и Трампа этим летом

Песков оценил вероятность саммита Путина и Трампа этим летом в 50 процентов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом в 50 %.
  • Предыдущий саммит Путина и Трампа прошел в августе 2025 года на Аляске.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости оценил вероятность встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа этим летом в 50%.
"Теоретически 50%: или будет, или не будет", - сказал Песков РИА Новости на полях ПМЭФ в ответ на вопрос, возможна ли встреча Путина с Трампом этим летом.
Предыдущий саммит саммит Путина и Трампа прошел в августе 2025 года на Аляске. Основными темами переговоров стали двусторонние отношения Москвы и Вашингтона и урегулирование конфликта на Украине.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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