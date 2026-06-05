Передумали: Германия рвется назад в Россию

На фоне проходящего ПМЭФ зарубежное информационное поле в той или иной степени касается России и взаимодействия с нашей национальной экономикой. Попадаются и весьма занятные публикации. Так, Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) сообщила об открытии офиса в Санкт-Петербурге, а также опубликовала результаты любопытного опроса. В рамках деятельности ВТП ее специалисты опросили представителей сотрудничающих немецких компаний и выяснили, что две трети (71%) компаний из Германии твердо намерены сохранить свой бизнес и совместные проекты в России. Покидать российский рынок собираются всего два процента бизнес-респондентов. Каждая четвертая компания (24%) зарезервировала средства, которые до конца года будут направлены в виде прямых инвестиций в аграрный, энергетический секторы и сектор информационных технологий. Именно эти направления, по мнению немецкого капитала, наиболее перспективны и сулят самые высокие и, что главное, длительные прибыли.
Интересно послушать и "наружную" оценку влияния беспрецедентного количества санкций, введенных против России, непосредственно или косвенно ударивших по нашим контрагентам: 58% представителей немецкого бизнеса признались, что режим введенных ограничений серьезно ухудшил их финансовые показатели. Каждый третий опрошенный считает, что санкции больше навредили Германии, чем России. Восемь из десяти немецких компаний понесли прямых убытков на сумму свыше десяти миллионов евро, а отдельные недополучили свыше миллиарда евро.
Здесь можно было бы позлорадствовать, что российская пропаганда, годами предупреждавшая именно о таких последствиях от слепого следования политике размежевания и разрыва торговых связей, оказалась всецело права, но смысла это не имеет. Центры принятия политических решений на Западе вновь прикинутся глухими инопланетянами, а бизнес все это понимал изначально, просто сейчас, ввиду затяжного экономического штопора, уже говорит об этом открыто, наплевав на политические политесы и недовольство своих политиков.
В исторической ретроспективе Германия постоянно входила в пятерку крупнейших зарубежных инвесторов, активно вкладываясь в российскую экономику и различные стратегические (и не только) проекты. Среди крупнейших, конечно же, магистральные газопроводы "Северный поток". Германские энергетические гиганты Uniper и Wintershall Dea только в постройку трубопроводной части вложили свыше трех миллиардов евро, еще свыше 19 миллиардов они же совместно с национальными операторами Германии инвестировали в строительство внутренних распределительных сетей.
Немецкие бизнесмены от энергетики интересовались не только прокачкой и сбытом голубого топлива, но и обеспечением ресурсной базы для будущих контрактов. BASF AG (в лице дочерней Wintershall Holding) профинансировала 35% проекта по развитию газодобычи на Южно-Русском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе северо-восточнее Нового Уренгоя. Интерес европейских компаний был более чем понятен: Южно-Русское месторождение имеет около триллиона кубометров балансных запасов природного газа и свыше 50 миллионов тонн нефти и конденсата. На официальной странице "Газпрома" данный проект до сих пор отмечается как пример эффективного и взаимовыгодного российско-европейского сотрудничества.
Но не ископаемыми едиными.
Более десяти лет назад в Россию, которая, как известно, необъятна и потому живет дорогами, пришел немецкий концерн Siemens. Немецкие машиностроители в рамках программы развития и глубокой модернизации железнодорожной инфраструктуры разработали специально под российские условия и требования всем известную сегодня "Ласточку". На базе имевшейся платформы Desiro была создана целая линейка электропоездов ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП, ЭС104, ЭС105, также вошедших в серию "Финист". Проект был многообещающим и прибыльным. По итогам 2021 года, то есть перед началом СВО, из федерального бюджета на покупку поездов упомянутых серий были выделены 67,5 миллиарда рублей. К этому моменту РЖД уже закупило у совместного российско-германского предприятия 1200 вагонов, или 24 полных состава.
От открывавшихся перспектив у Siemens кружилась голова.
Еще в 2014 году на развитие производства выделили десять миллиардов рублей, а в 2022-м РЖД официально объявила, что размер инвестпрограммы "Ласточки" и "Финиста" к 2025 году достигнет четырех триллионов рублей. Москву ход дел устраивал, и в этой связи Siemens получила беспрецедентный контракт на обслуживание и ремонт локомотивно-вагонного парка сроком на сорок лет, причем в контракт включили еще и поезда "Сапсан". Ну а затем началась специальная военная операция, Siemens с надменным видом захлопнула за собой дверь. Сегодня российское предприятие "Синара" успешно развивает данный проект, только многомиллиардные инвестиции теперь идут строго в российский карман.
За прошедшие десятилетия российско-германский совместный бизнес на территории нашей страны стал настолько глубоко разветвленным, что об этом можно было бы прочитать курс лекций, однако мы ограничены форматом и потому по вершкам пробежимся по другим направлениям.
Немецкий машиностроительный концерн Claas построил в Краснодаре крупнейший в Европе завод по выпуску зерноуборочных комбайнов и тракторов. Knauf годами упорно развивала целую сеть заводов по производству гипсовых строительных смесей и гипсокартона. Их коллеги из MC-Bauchemie наладили выпуск строительной химии, разместив производственные мощности под Москвой, Санкт-Петербургом, а также в Самаре и Тюмени. Bayer и Stada входили в число совладельцев фармакологических заводов "Нижфарм" в Нижнем Новгороде и "Хемофарм" в Обнинске. Volkswagen Group вложила более миллиарда евро в строительство завода под Калугой, а Mercedes-Benz строил большие планы относительно своего завода в подмосковном Есипово.
И так далее, список обширный.
При этом, пока ушедший немецкий бизнес с тоской взирает на 145-миллионый российский рынок из-за невидимой стены, компании Metro Cash & Carry и Globus, сетевые ретейлеры с германскими корнями, проигнорировавшие все санкции, продолжают ворочать миллиардами оборотных рублей.
Ровно сто лет назад поэт Михаил Светлов написал знаменитое стихотворение "Гренада", в рифмах которого вопрошал, откуда у парня испанская грусть. В реалиях 2026-го можно не спрашивать, откуда и почему в глазах немецкого бизнеса грусть российская.