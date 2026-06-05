На фоне проходящего ПМЭФ зарубежное информационное поле в той или иной степени касается России и взаимодействия с нашей национальной экономикой. Попадаются и весьма занятные публикации. Так, Российско-Германская внешнеторговая палата (ВТП) сообщила об открытии офиса в Санкт-Петербурге, а также опубликовала результаты любопытного опроса. В рамках деятельности ВТП ее специалисты опросили представителей сотрудничающих немецких компаний и выяснили, что две трети (71%) компаний из Германии твердо намерены сохранить свой бизнес и совместные проекты в России. Покидать российский рынок собираются всего два процента бизнес-респондентов. Каждая четвертая компания (24%) зарезервировала средства, которые до конца года будут направлены в виде прямых инвестиций в аграрный, энергетический секторы и сектор информационных технологий. Именно эти направления, по мнению немецкого капитала, наиболее перспективны и сулят самые высокие и, что главное, длительные прибыли.

Интересно послушать и "наружную" оценку влияния беспрецедентного количества санкций, введенных против России , непосредственно или косвенно ударивших по нашим контрагентам: 58% представителей немецкого бизнеса признались, что режим введенных ограничений серьезно ухудшил их финансовые показатели. Каждый третий опрошенный считает, что санкции больше навредили Германии , чем России. Восемь из десяти немецких компаний понесли прямых убытков на сумму свыше десяти миллионов евро, а отдельные недополучили свыше миллиарда евро.

Здесь можно было бы позлорадствовать, что российская пропаганда, годами предупреждавшая именно о таких последствиях от слепого следования политике размежевания и разрыва торговых связей, оказалась всецело права, но смысла это не имеет. Центры принятия политических решений на Западе вновь прикинутся глухими инопланетянами, а бизнес все это понимал изначально, просто сейчас, ввиду затяжного экономического штопора, уже говорит об этом открыто, наплевав на политические политесы и недовольство своих политиков.

В исторической ретроспективе Германия постоянно входила в пятерку крупнейших зарубежных инвесторов, активно вкладываясь в российскую экономику и различные стратегические (и не только) проекты. Среди крупнейших, конечно же, магистральные газопроводы " Северный поток ". Германские энергетические гиганты Uniper и Wintershall Dea только в постройку трубопроводной части вложили свыше трех миллиардов евро, еще свыше 19 миллиардов они же совместно с национальными операторами Германии инвестировали в строительство внутренних распределительных сетей.

Немецкие бизнесмены от энергетики интересовались не только прокачкой и сбытом голубого топлива, но и обеспечением ресурсной базы для будущих контрактов. BASF AG (в лице дочерней Wintershall Holding) профинансировала 35% проекта по развитию газодобычи на Южно-Русском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе северо-восточнее Нового Уренгоя . Интерес европейских компаний был более чем понятен: Южно-Русское месторождение имеет около триллиона кубометров балансных запасов природного газа и свыше 50 миллионов тонн нефти и конденсата. На официальной странице " Газпрома " данный проект до сих пор отмечается как пример эффективного и взаимовыгодного российско-европейского сотрудничества.

Но не ископаемыми едиными.

Более десяти лет назад в Россию, которая, как известно, необъятна и потому живет дорогами, пришел немецкий концерн Siemens . Немецкие машиностроители в рамках программы развития и глубокой модернизации железнодорожной инфраструктуры разработали специально под российские условия и требования всем известную сегодня "Ласточку". На базе имевшейся платформы Desiro была создана целая линейка электропоездов ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП, ЭС104, ЭС105, также вошедших в серию "Финист". Проект был многообещающим и прибыльным. По итогам 2021 года, то есть перед началом СВО, из федерального бюджета на покупку поездов упомянутых серий были выделены 67,5 миллиарда рублей. К этому моменту РЖД уже закупило у совместного российско-германского предприятия 1200 вагонов, или 24 полных состава.

От открывавшихся перспектив у Siemens кружилась голова.

Еще в 2014 году на развитие производства выделили десять миллиардов рублей, а в 2022-м РЖД официально объявила, что размер инвестпрограммы "Ласточки" и "Финиста" к 2025 году достигнет четырех триллионов рублей. Москву ход дел устраивал, и в этой связи Siemens получила беспрецедентный контракт на обслуживание и ремонт локомотивно-вагонного парка сроком на сорок лет, причем в контракт включили еще и поезда "Сапсан". Ну а затем началась специальная военная операция, Siemens с надменным видом захлопнула за собой дверь. Сегодня российское предприятие " Синара " успешно развивает данный проект, только многомиллиардные инвестиции теперь идут строго в российский карман.

За прошедшие десятилетия российско-германский совместный бизнес на территории нашей страны стал настолько глубоко разветвленным, что об этом можно было бы прочитать курс лекций, однако мы ограничены форматом и потому по вершкам пробежимся по другим направлениям.

Тюмени. Немецкий машиностроительный концерн Claas построил в Краснодаре крупнейший в Европе завод по выпуску зерноуборочных комбайнов и тракторов. Knauf годами упорно развивала целую сеть заводов по производству гипсовых строительных смесей и гипсокартона. Их коллеги из MC-Bauchemie наладили выпуск строительной химии, разместив производственные мощности под Москвой, Санкт-Петербургом , а также в Самаре Bayer и Stada входили в число совладельцев фармакологических заводов "Нижфарм" в Нижнем Новгороде и "Хемофарм" в Обнинске . Volkswagen Group вложила более миллиарда евро в строительство завода под Калугой , а Mercedes-Benz строил большие планы относительно своего завода в подмосковном Есипово.

И так далее, список обширный.

При этом, пока ушедший немецкий бизнес с тоской взирает на 145-миллионый российский рынок из-за невидимой стены, компании Metro Cash & Carry и Globus, сетевые ретейлеры с германскими корнями, проигнорировавшие все санкции, продолжают ворочать миллиардами оборотных рублей.