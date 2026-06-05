Павлюченко назвал фаворитов чемпионата мира

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Роман Павлюченко заявил РИА Новости, что считает главными претендентами на победу на предстоящем чемпионате мира сборные Франции, Испании и Португалии.