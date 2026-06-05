Павлюченко назвал фаворитов чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роман Павлюченко считает главными претендентами на победу на предстоящем чемпионате мира сборные Франции, Испании и Португалии.
- Чемпионат мира пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Роман Павлюченко заявил РИА Новости, что считает главными претендентами на победу на предстоящем чемпионате мира сборные Франции, Испании и Португалии.
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"Основные претенденты на победу в чемпионате мира - это сборные Франции, Испании и, наверное, Португалии. Аргентина и Бразилия? Мне кажется, что они дойдут до 1/4 финала, и на этом их путь закончится", - сказал Павлюченко.