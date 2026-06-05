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Павлюченко назвал фаворитов чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
09:48 05.06.2026 (обновлено: 10:55 05.06.2026)
Павлюченко назвал фаворитов чемпионата мира

Павлюченко назвал сборные Франции, Испании и Португалии фаворитами ЧМ по футболу

© Фото : Футбольный клуб "Спартак" (Москва) / TelegramРоман Павлюченко
Роман Павлюченко - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Футбольный клуб "Спартак" (Москва) / Telegram
Роман Павлюченко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Павлюченко считает главными претендентами на победу на предстоящем чемпионате мира сборные Франции, Испании и Португалии.
  • Чемпионат мира пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу Роман Павлюченко заявил РИА Новости, что считает главными претендентами на победу на предстоящем чемпионате мира сборные Франции, Испании и Португалии.
Мировое первенство пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
«
"Основные претенденты на победу в чемпионате мира - это сборные Франции, Испании и, наверное, Португалии. Аргентина и Бразилия? Мне кажется, что они дойдут до 1/4 финала, и на этом их путь закончится", - сказал Павлюченко.
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ФутболСпортФранцияИспанияПортугалияРоман ПавлюченкоЧМ по футболу 2026
 
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