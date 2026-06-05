"Росатом" готов к аудиту по АЭС "Пакш-2", заявил Лихачев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Росатом" направил в Венгрию письмо о готовности к аудиту работ по АЭС "Пакш-2" и ждет решения венгерской стороны.
- Алексей Лихачев заявил о готовности ответить на все вопросы по структуре ценообразования и срокам реализации объекта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" по дипломатическим каналам направил в Венгрию письмо о готовности к аудиту работ по АЭС "Пакш-2", ждет решения, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Мы на этой неделе направили по дипканалам и по нашим деловым каналам готовность принять участие в консультациях и ответить на все вопросы, которые есть по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта, и ожидаем решения венгерской стороны о начале консультаций уже с нами как с генподрядчиком", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Он уточнил, что пока не известно, пройдет ли консультация с российской стороной после аудита венгерского заказчика или одновременно с ним.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.