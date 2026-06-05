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"Росатом" готов к аудиту по АЭС "Пакш-2", заявил Лихачев - РИА Новости, 05.06.2026
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15:28 05.06.2026 (обновлено: 15:37 05.06.2026)
"Росатом" готов к аудиту по АЭС "Пакш-2", заявил Лихачев

"Росатом" направил в Венгрию письмо о готовности к аудиту работ по АЭС "Пакш-2"

© Фото : Paks II Nuclear Power Plant Private Company LimitedСтроительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Строительство АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Paks II Nuclear Power Plant Private Company Limited
Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" направил в Венгрию письмо о готовности к аудиту работ по АЭС "Пакш-2" и ждет решения венгерской стороны.
  • Алексей Лихачев заявил о готовности ответить на все вопросы по структуре ценообразования и срокам реализации объекта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. "Росатом" по дипломатическим каналам направил в Венгрию письмо о готовности к аудиту работ по АЭС "Пакш-2", ждет решения, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Мы на этой неделе направили по дипканалам и по нашим деловым каналам готовность принять участие в консультациях и ответить на все вопросы, которые есть по структуре ценообразования, по срокам реализации данного объекта, и ожидаем решения венгерской стороны о начале консультаций уже с нами как с генподрядчиком", - сказал Лихачев журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
Он уточнил, что пока не известно, пройдет ли консультация с российской стороной после аудита венгерского заказчика или одновременно с ним.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026ЭкономикаВенгрияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"Алексей Лихачев
 
 
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