Оверчук призвал Армению быстрее определиться с курсом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что у Армении нет сроков для определения своего дальнейшего курса.
- Оверчук считает, что Армении было бы полезно определиться со своим курсом как можно быстрее.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Никаких сроков для Армении по определению ее дальнейшего курса нет, но было бы полезно это сделать быстрее, заявил РИА Новости вице-премьер России Алексей Оверчук на ПМЭФ.
"Никаких. Армения - это член ЕАЭС… Никаких сроков нет. Есть мнение, что Армении, прежде всего, руководству Армении, полезно было определиться со своим курсом как можно быстрее. Но никаких сроков нет", - сказал Оверчук РИА Новости на вопрос о том, какие сроки есть у Армении, чтобы определиться с будущим в ЕС или ЕАЭС.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.