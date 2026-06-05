Овечкин продолжит карьеру в "Вашингтоне", заявил Ларионов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова . Главный тренер СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что Александр Овечкин продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.