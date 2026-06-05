Овечкин продолжит карьеру в "Вашингтоне", заявил Ларионов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что Александр Овечкин продолжит карьеру в клубе НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
- Сезон 2025/26 стал для Овечкина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном».
- Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах с 929 заброшенными шайбами в 1573 матчах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Главный тренер СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что Александр Овечкин продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз".
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном", за который он выступает с момента дебюта в лиге.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.