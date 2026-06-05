"Сбер", SberDevices и Cosmos Hotel Group планируют развивать умные отели

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Cosmos Hotel Group, "Сбер" и SberDevices договорились совместно развивать цифровые решения на основе искусственного интеллекта для гостиничной отрасли, сообщает пресс-служба SberDevices

В рамках соглашения партнеры рассматривают возможность для развития цифровой инфраструктуры в номерах отелей сети Cosmos. Например, на базе платформы "Умный отель Сбер" в номерах сети могут появиться устройства с голосовым помощником: интеллектуальные телевизоры и колонки Sber со встроенными медиасервисами и ИИ-помощником "ГигаЧат". Это позволит гостям управлять номером голосом, в том числе регулировать освещение, климат, шторы и технику. Отельеры получают возможность сократить нагрузку на ресепшен, так как с помощью внедрения ИИ-консьержа гости могут получать информацию об отеле через голосовые запросы, а также заказывать гостиничные сервисы через витрину услуг.

Отдельным направлением сотрудничества станет разработка стандартов цифрового оснащения гостиниц. Партнеры планируют проработать единые подходы к внедрению решений "Умного отеля Сбер" как в действующих объектах Cosmos Hotel Group, так и в строящихся и будущих гостиницах сети.

"Гостиничный рынок быстро становится технологичнее, а гости все чаще ждут от отеля того же уровня цифрового комфорта, к которому привыкли дома. "Сбер" и SberDevices готовы предложить индустрии решения, которые помогают повышать удобство проживания и эффективность управления отелями", — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

Он добавил, что вместе с Cosmos Hotel Group они намерены формировать новые стандарты цифрового комфорта, чтобы технологии искусственного интеллекта в номере становились естественной частью гостиничного сервиса.

"Мы видим запрос отельеров на технологичные решения. Разработанная нами платформа "Умный отель Сбер" помогает автоматизировать рабочие процессы и делает пребывание в отеле еще удобнее. Мы будем развивать цифровые сервисы с одним из лидеров рынка — Cosmos Hotel Group — с учетом актуальных задач гостиничного бизнеса", — отмечает управляющий директор направления "Умный отель" SberDevices Екатерина Гельфанд.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба подчеркнул, что их опыт показывает, что все больше гостей в отелях интересуются технологиями и сервисами умного дома. Запуск и внедрение цифровых продуктов в номерах – это одна из приоритетных задач в рамках стратегии развития клиентского сервиса, повышения качества и комфорта для гостей.

"Мы уже тестируем несколько продуктов в нашей R&D (Research and Development, исследования и разработки – ред.) лаборатории совместно с SberDevices. Поэтому стратегическое партнерство со “Сбером” – это логичный шаг в цифровизации гостиничного сервиса и внедрении технологий “умного номера”, в том числе в будущие объекты. Например, уже на этапе проектирования и разработки концепции отеля мы предусматриваем наличие номеров с системой “умный дом”. Особенно востребованы такие номера в премиальных курортных комплексах и апарт-отелях, рассчитанных на длительное размещение", — указывает Биба.