В АТОР рассказали, какой отдых выбирает молодежь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молодое поколение в России предпочитает отдыхать в местах, не слишком популярных у туристов, например, в малых городах.
- Молодежь чаще бронирует путешествие самостоятельно и стремится найти и открыть новые места.
- Глава АТОР рекомендовала главам малых городов создавать видеоролики для привлечения туристов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Молодое поколение в России, выбирая отдых, отдает предпочтение местам, не слишком популярным у туристов, например, малые города, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.
"Молодое поколение удивительно с точки зрения запросов, оно ищет аутентику - что-то такое, где "не бывала нога туриста", или, по крайней мере, следов этих пребываний не видно", - сказала Ломидзе.
По ее словам, для такого отдыха туристы могут отправиться в малые города России.
Глава АТОР посоветовала главам малых городов создавать видеоролики про свой город, регион или определенную локацию, чтобы привлечь туристов.
"Это сейчас самый удобный, доступный, экономный вариант донесения информации о себе до целевой аудитории, до молодых путешественников и не только. Все любят "залипать" в видео", - заключила глава АТОР.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.