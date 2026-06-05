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В АТОР рассказали, какой отдых выбирает молодежь - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
06:21 05.06.2026
В АТОР рассказали, какой отдых выбирает молодежь

Ломидзе: молодежь, выбирая отдых, отдает предпочтение малым городам

© Depositphotos.com / Jim_FilimВид на Муром
Вид на Муром - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Depositphotos.com / Jim_Filim
Вид на Муром. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодое поколение в России предпочитает отдыхать в местах, не слишком популярных у туристов, например, в малых городах.
  • Молодежь чаще бронирует путешествие самостоятельно и стремится найти и открыть новые места.
  • Глава АТОР рекомендовала главам малых городов создавать видеоролики для привлечения туристов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Молодое поколение в России, выбирая отдых, отдает предпочтение местам, не слишком популярным у туристов, например, малые города, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.
"Молодое поколение удивительно с точки зрения запросов, оно ищет аутентику - что-то такое, где "не бывала нога туриста", или, по крайней мере, следов этих пребываний не видно", - сказала Ломидзе.
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По ее словам, для такого отдыха туристы могут отправиться в малые города России.
Ломидзе отметила, что молодое поколение чаще бронирует свое путешествие самостоятельно. "Им интересно самим найти места и самим их открыть, поэтому молодое поколение чаще едет, условно, не в Суздаль, а рядом – в Муром или Гороховец", - добавила она.
Глава АТОР посоветовала главам малых городов создавать видеоролики про свой город, регион или определенную локацию, чтобы привлечь туристов.
"Это сейчас самый удобный, доступный, экономный вариант донесения информации о себе до целевой аудитории, до молодых путешественников и не только. Все любят "залипать" в видео", - заключила глава АТОР.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияСуздальМуромМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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