В АТОР рассказали, какой отдых выбирает молодежь

Краткий пересказ от РИА ИИ Молодое поколение в России предпочитает отдыхать в местах, не слишком популярных у туристов, например, в малых городах.

Молодежь чаще бронирует путешествие самостоятельно и стремится найти и открыть новые места.

Глава АТОР рекомендовала главам малых городов создавать видеоролики для привлечения туристов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Молодое поколение в России, выбирая отдых, отдает предпочтение местам, не слишком популярным у туристов, например, малые города, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.

"Молодое поколение удивительно с точки зрения запросов, оно ищет аутентику - что-то такое, где "не бывала нога туриста", или, по крайней мере, следов этих пребываний не видно", - сказала Ломидзе

По ее словам, для такого отдыха туристы могут отправиться в малые города России

Ломидзе отметила, что молодое поколение чаще бронирует свое путешествие самостоятельно. "Им интересно самим найти места и самим их открыть, поэтому молодое поколение чаще едет, условно, не в Суздаль , а рядом – в Муром или Гороховец", - добавила она.

Глава АТОР посоветовала главам малых городов создавать видеоролики про свой город, регион или определенную локацию, чтобы привлечь туристов.

"Это сейчас самый удобный, доступный, экономный вариант донесения информации о себе до целевой аудитории, до молодых путешественников и не только. Все любят "залипать" в видео", - заключила глава АТОР.