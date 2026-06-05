Оркестр TV BRICS выступил на Дворцовой площади в Петербурге

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный симфонический оркестр TV BRICS и оперные звезды выступили на Дворцовой площади в Петербурге в рамках культурной программы ПМЭФ, посвятив выступление 20-летию объединения БРИКС.
- В первом отделении выступили приглашенные солисты из России, Китая и Ирана, которые исполнили произведения разных культур.
- Во втором отделении Международный симфонический оркестр TV BRICS выступил вместе с итальянским певцом Алессандро Сафина, который исполнил песню «Подмосковные вечера» на русском языке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Международный симфонический оркестр TV BRICS и оперные звезды выступил на Дворцовой площади в Петербурге в рамках культурной программы ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
Выступление оркестра посвятил 20-летию объединения БРИКС, о создании которого было объявлено на ПМЭФ в июне 2006 года. Как сообщают организаторы, оркестр TV BRICS собран в обновленном составе, объединяющем музыкантов из России и зарубежных стран. Интернациональный коллектив исполнил музыкальные произведения разных культур и представит мировую премьеру симфонической поэмы "БРИКС – содружество культур".
Концерт начался с мировой премьеры - симфонической поэмы "БРИКС – содружество культур", написанной специально для этого концерта Муратом Кабардоковым, российским композитором и пианистом.
В первом отделении выступили приглашенные солисты из России, Китая и Ирана. Солистка Мариинского театра Ольга Пудова исполнила каватину Норины из оперы "Дон Паскуале" Доницетти и романс Алябьева "Соловей". Главный тенор Пекинского театра оперы и балета Го Цзяньчао представил китайскую народную песню "Родина", арию Калафа Nessundorma из оперы "Турандот" Пуччини, а также вместе с Ольгой Пудовой исполнил дуэт из "Травиаты" Верди. Один из выдающихся скрипачей Ирана Амин Гафари представил третью часть концерта для скрипки с оркестром национального композитора Фархада Фахреддини и "Вокализ" Рахманинова.
Во втором отделении Международный симфонический оркестр TV BRICS выступил вместе с итальянским певцом Алессандро Сафина. Особо громкие аплодисменты он сорвал после исполнения "Подмосковные вечера" на русском языке, который Сафина назвал "ленинградскими".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.