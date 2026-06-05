Рейтинг@Mail.ru
Оркестр TV BRICS выступил на Дворцовой площади в Петербурге - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
22:29 05.06.2026
Оркестр TV BRICS выступил на Дворцовой площади в Петербурге

Международный симфонический оркестр TV BRICS выступил в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Владимир ВяткинДворцовая площадь в Петербурге
Дворцовая площадь в Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Дворцовая площадь в Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный симфонический оркестр TV BRICS и оперные звезды выступили на Дворцовой площади в Петербурге в рамках культурной программы ПМЭФ, посвятив выступление 20-летию объединения БРИКС.
  • В первом отделении выступили приглашенные солисты из России, Китая и Ирана, которые исполнили произведения разных культур.
  • Во втором отделении Международный симфонический оркестр TV BRICS выступил вместе с итальянским певцом Алессандро Сафина, который исполнил песню «Подмосковные вечера» на русском языке.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Международный симфонический оркестр TV BRICS и оперные звезды выступил на Дворцовой площади в Петербурге в рамках культурной программы ПМЭФ, передает корреспондент РИА Новости.
Выступление оркестра посвятил 20-летию объединения БРИКС, о создании которого было объявлено на ПМЭФ в июне 2006 года. Как сообщают организаторы, оркестр TV BRICS собран в обновленном составе, объединяющем музыкантов из России и зарубежных стран. Интернациональный коллектив исполнил музыкальные произведения разных культур и представит мировую премьеру симфонической поэмы "БРИКС – содружество культур".
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Путин провел на полях ПМЭФ рабочую встречу с Бегловым
Вчера, 21:38
Концерт начался с мировой премьеры - симфонической поэмы "БРИКС – содружество культур", написанной специально для этого концерта Муратом Кабардоковым, российским композитором и пианистом.
В первом отделении выступили приглашенные солисты из России, Китая и Ирана. Солистка Мариинского театра Ольга Пудова исполнила каватину Норины из оперы "Дон Паскуале" Доницетти и романс Алябьева "Соловей". Главный тенор Пекинского театра оперы и балета Го Цзяньчао представил китайскую народную песню "Родина", арию Калафа Nessundorma из оперы "Турандот" Пуччини, а также вместе с Ольгой Пудовой исполнил дуэт из "Травиаты" Верди. Один из выдающихся скрипачей Ирана Амин Гафари представил третью часть концерта для скрипки с оркестром национального композитора Фархада Фахреддини и "Вокализ" Рахманинова.
Во втором отделении Международный симфонический оркестр TV BRICS выступил вместе с итальянским певцом Алессандро Сафина. Особо громкие аплодисменты он сорвал после исполнения "Подмосковные вечера" на русском языке, который Сафина назвал "ленинградскими".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Китайский Hongqi показал на ПМЭФ свою самую дорогую модель - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Китайский Hongqi показал на ПМЭФ свою самую дорогую модель автомобиля
3 июня, 11:22
 
ПМЭФ-2026РоссияИранКитайАлессандро СафинаБРИКСМариинский театр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала