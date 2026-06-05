Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытые офисы снижают продуктивность сотрудников из-за сенсорной перегрузки, вызванной обрывками речи коллег, заявил основатель центров слуха "СлышуВижу", аудиолог Никита Дикопольцев.
- Мозг не способен полностью игнорировать членораздельные звуки, что приводит к снижению скорости реакции и ухудшению кратковременной памяти.
- Снизить вред от работы в open space могут помочь наушники с шумоподавлением или акустическое зонирование, но с ограничением громкости звука до 70–75 децибелов и времени использования до двух часов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Открытые офисы мешают концентрации и снижают продуктивность сотрудников, потому что обрывки речи коллег отвлекают мозг и вызывают сенсорную перегрузку, заявил основатель центров слуха "СлышуВижу", аудиолог Никита Дикопольцев.
"Главная проблема открытых пространств - обрывки речи коллег. Мозг не способен полностью игнорировать членораздельные звуки, из-за чего страдает концентрация. Исследования показывают, что фоновые разговоры вызывают снижение скорости реакции и ухудшение кратковременной памяти. К концу дня снижается способность анализировать информацию и принимать решения", - сказал Дикопольцев "Газете.Ru".
По словам аудиолога, человек, проводящий пять-шесть часов в open space без акустического комфорта, испытывает сенсорную перегрузку. Усталость накапливается от постоянного напряжения слухового анализатора. Снизить вред могут наушники с шумоподавлением или акустическое зонирование, но звук не должен быть громче 70-75 децибелов, а время использования - не более двух часов, добавил Дикопольцев.