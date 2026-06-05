Эксперт рассказал, как открытые офисы влияют на продуктивность сотрудников

По словам аудиолога, человек, проводящий пять-шесть часов в open space без акустического комфорта, испытывает сенсорную перегрузку. Усталость накапливается от постоянного напряжения слухового анализатора. Снизить вред могут наушники с шумоподавлением или акустическое зонирование, но звук не должен быть громче 70-75 децибелов, а время использования - не более двух часов, добавил Дикопольцев.