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Эксперт рассказал, как открытые офисы влияют на продуктивность сотрудников - РИА Новости, 05.06.2026
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20:30 05.06.2026
Эксперт рассказал, как открытые офисы влияют на продуктивность сотрудников

Аудиолог Дикопольцев: открытые офисы мешают концентрации

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОpen space
Оpen space - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытые офисы снижают продуктивность сотрудников из-за сенсорной перегрузки, вызванной обрывками речи коллег, заявил основатель центров слуха "СлышуВижу", аудиолог Никита Дикопольцев.
  • Мозг не способен полностью игнорировать членораздельные звуки, что приводит к снижению скорости реакции и ухудшению кратковременной памяти.
  • Снизить вред от работы в open space могут помочь наушники с шумоподавлением или акустическое зонирование, но с ограничением громкости звука до 70–75 децибелов и времени использования до двух часов.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Открытые офисы мешают концентрации и снижают продуктивность сотрудников, потому что обрывки речи коллег отвлекают мозг и вызывают сенсорную перегрузку, заявил основатель центров слуха "СлышуВижу", аудиолог Никита Дикопольцев.
"Главная проблема открытых пространств - обрывки речи коллег. Мозг не способен полностью игнорировать членораздельные звуки, из-за чего страдает концентрация. Исследования показывают, что фоновые разговоры вызывают снижение скорости реакции и ухудшение кратковременной памяти. К концу дня снижается способность анализировать информацию и принимать решения", - сказал Дикопольцев "Газете.Ru".
По словам аудиолога, человек, проводящий пять-шесть часов в open space без акустического комфорта, испытывает сенсорную перегрузку. Усталость накапливается от постоянного напряжения слухового анализатора. Снизить вред могут наушники с шумоподавлением или акустическое зонирование, но звук не должен быть громче 70-75 децибелов, а время использования - не более двух часов, добавил Дикопольцев.
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