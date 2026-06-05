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Онопко продлил контракт с "Ростовом" - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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11:52 05.06.2026 (обновлено: 12:08 05.06.2026)
Онопко продлил контракт с "Ростовом"

Виктор Онопко продлил контракт с "Ростовом"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВиктор Онопко
Виктор Онопко - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Виктор Онопко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Виктор Онопко продлил контракт с футбольным клубом "Ростов".
  • Он продолжит совмещать работу в "Ростове" и сборной России по футболу.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Член тренерского штаба сборной России по футболу и бывший защитник Виктор Онопко, который на данный момент входит в тренерский штаб "Ростова", продлил контракт с южным клубом, сообщается в Telegram-канале команды.
Онопко 56 лет. Он находится в тренерском штабе "Ростова" с марта 2022 года. Отмечается, что он продолжит совмещать работу в "Ростове" и сборной России.
"Желаем новых побед с клубом и удачи в национальной команде!" - говорится в сообщении клуба.
Онопко до работы в "Ростове" и сборной России с 2009 по 2020 год входил в тренерский штаб московского ЦСКА, вместе с которым выиграл три чемпионата России и два Кубка страны.
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