Онопко продлил контракт с "Ростовом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Виктор Онопко продлил контракт с футбольным клубом "Ростов".
- Он продолжит совмещать работу в "Ростове" и сборной России по футболу.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Член тренерского штаба сборной России по футболу и бывший защитник Виктор Онопко, который на данный момент входит в тренерский штаб "Ростова", продлил контракт с южным клубом, сообщается в Telegram-канале команды.
"Желаем новых побед с клубом и удачи в национальной команде!" - говорится в сообщении клуба.
Онопко до работы в "Ростове" и сборной России с 2009 по 2020 год входил в тренерский штаб московского ЦСКА, вместе с которым выиграл три чемпионата России и два Кубка страны.
Игдисамова утвердили в должности главного тренера ЦСКА
1 июня, 19:32