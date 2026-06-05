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У русских и итальянцев много общего, считает глава ассоциации - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
06:16 05.06.2026
У русских и итальянцев много общего, считает глава ассоциации

Торрембини: у русских и итальянцев много общего

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВитторио Торрембини
Витторио Торрембини - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Витторио Торрембини. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Витторио Торрембини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России, заявил, что у народов Италии и России много точек соприкосновения.
  • Торрембини сделал это заявление на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. У народов Италии и России есть много точек соприкосновения, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Как итальянец, я вижу, что наши русские друзья очень похожи, очень много точек соприкосновения с итальянским народом", - сказал Торрембини агентству на ПМЭФ.
Он посоветовал итальянцам посмотреть открыто и с улыбками, "потому что русские такие же".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Вчера, 07:00
 
ПМЭФ-2026РоссияИталияВитторио Торрембини
 
 
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