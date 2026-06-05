У русских и итальянцев много общего, считает глава ассоциации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. У народов Италии и России есть много точек соприкосновения, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

Он посоветовал итальянцам посмотреть открыто и с улыбками, "потому что русские такие же".