У русских и итальянцев много общего, считает глава ассоциации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Витторио Торрембини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России, заявил, что у народов Италии и России много точек соприкосновения.
- Торрембини сделал это заявление на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. У народов Италии и России есть много точек соприкосновения, заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.
"Как итальянец, я вижу, что наши русские друзья очень похожи, очень много точек соприкосновения с итальянским народом", - сказал Торрембини агентству на ПМЭФ.
Он посоветовал итальянцам посмотреть открыто и с улыбками, "потому что русские такие же".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.