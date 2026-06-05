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Три семьи вернулись в Россию с Украины, сообщила пресс-служба Лантратовой - РИА Новости, 05.06.2026
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14:20 05.06.2026 (обновлено: 15:06 05.06.2026)
Три семьи вернулись в Россию с Украины, сообщила пресс-служба Лантратовой

РФ вернула с Украины 3 семьи, 5 человек отправились на Украину

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Три семьи вернулись в Россию с Украины.
  • Пять человек отправились на Украину.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Три семьи в пятницу вернулись к близким в Россию с Украины, пять человек отправились на Украину, сообщила РИА Новости пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.
"Яна Лантратова помогла воссоединить семьи. Гуманитарная встреча прошла на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области Республики Беларусь. Она состоялась по договоренности с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом при поддержке Международного Комитета Красного Креста. Три семьи вернулись в Россию — к родным и близким. Пять человек отправились на Украину", - рассказали в пресс-службе.
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В сообщении отмечается, что среди тех, кто приехал в Россию, - Анастасия и ее сын Мирослав. После смерти мужа в 2024 году девушка осталась одна с ребенком в Киеве, без собственного жилья, без поддержки родных, без возможности устроиться на работу, так как у нее не было украинского гражданства. Несколько лет она пыталась вернуться в Россию, но этому мешали проблемы с документами. Теперь Анастасия и Мирослав в России. На Родине их ждала сестра, готовая принять семью и помочь начать новую жизнь.
"В Россию вернулась супружеская пара, ранее проживавшая в Сахалинской области. Они родились в Южной Корее, но познакомились уже в России. Позже супруги переехали в Днепропетровскую область. У них есть дочь Елена. Она живет в Сахалинской области. Елена обратилась к уполномоченному с просьбой помочь вернуть родителей домой. В последние годы здоровье ее отца резко ухудшилось", - говорится в сообщении.
В пресс-службе омбудсмена добавили, что домой также вернулась Лариса, которую просил вернуть в Россию ее сын Иван, с чем он и обратился к Лантратовой. Несколько лет назад Лариса приехала на Украину, чтобы забрать пожилую маму и перевезти ее в Россию. Но началась пандемия, границы закрылись, и женщина оказалась разлучена с сыном. Сегодня женщина вернулась в Россию, а сын уже ждет маму в Новом Уренгое, где будет заботиться о ней и помогать восстанавливаться.
"За каждой такой историей - судьба человека. Мать, которая долго не могла вернуться к сыну. Дочь, которая переживала за больного отца. Женщина с ребенком, оставшаяся без дома, средств, работы и поддержки. Это жизнь. Мы не делим человеческую боль по границам. Когда речь идет о детях, пожилых, больных и разлученных семьях, главное - помочь людям быть рядом с теми, кто их ждет и любит", - приводятся слова Лантратовой в сообщении.
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