Три семьи вернулись в Россию с Украины, сообщила пресс-служба Лантратовой

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Три семьи в пятницу вернулись к близким в Россию с Украины, пять человек отправились на Украину, сообщила РИА Новости пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

"За каждой такой историей - судьба человека. Мать, которая долго не могла вернуться к сыну. Дочь, которая переживала за больного отца. Женщина с ребенком, оставшаяся без дома, средств, работы и поддержки. Это жизнь. Мы не делим человеческую боль по границам. Когда речь идет о детях, пожилых, больных и разлученных семьях, главное - помочь людям быть рядом с теми, кто их ждет и любит", - приводятся слова Лантратовой в сообщении.