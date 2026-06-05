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Россия и ОАЭ обсуждают вопрос безналичных платежей для туристов - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:56 05.06.2026
Россия и ОАЭ обсуждают вопрос безналичных платежей для туристов

Решетников: Россия и ОАЭ обсуждают безналичные платежи во время турпоездок

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и ОАЭ обсуждают вопрос безналичных платежей во время турпоездок.
  • Министры экономического развития России и экономики и туризма ОАЭ обсудили сотрудничество по повышению производительности труда, туризму и инвестиционному партнерству.
  • ОАЭ занимают четвертое место среди популярных направлений отдыха у россиян.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают вопрос безналичных платежей во время турпоездок, говорится в сообщении правительства в канале на платформе "Макс".
Министр экономического развития Максим Решетников встретился с министром экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Тук Аль-Марри на полях ПМЭФ. Стороны обсудили сотрудничество по трем ключевым направлениям: повышение производительности труда, туризм и инвестиционное партнерство.
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"Стороны обсудили вопрос безналичных платежей во время турпоездок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ОАЭ занимают четвертое место среди популярных направлений отдыха у россиян. Решетников выразил признательность за поддержку российских туристов, оказавшихся в ОАЭ в разгар ближневосточного кризиса. "Им бесплатно продлили проживание в отелях, организовали вывозные рейсы", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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