Россия и ОАЭ обсуждают вопрос безналичных платежей для туристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и ОАЭ обсуждают вопрос безналичных платежей во время турпоездок.
- Министры экономического развития России и экономики и туризма ОАЭ обсудили сотрудничество по повышению производительности труда, туризму и инвестиционному партнерству.
- ОАЭ занимают четвертое место среди популярных направлений отдыха у россиян.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают вопрос безналичных платежей во время турпоездок, говорится в сообщении правительства в канале на платформе "Макс".
Министр экономического развития Максим Решетников встретился с министром экономики и туризма Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой бин Тук Аль-Марри на полях ПМЭФ. Стороны обсудили сотрудничество по трем ключевым направлениям: повышение производительности труда, туризм и инвестиционное партнерство.
"Стороны обсудили вопрос безналичных платежей во время турпоездок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ОАЭ занимают четвертое место среди популярных направлений отдыха у россиян. Решетников выразил признательность за поддержку российских туристов, оказавшихся в ОАЭ в разгар ближневосточного кризиса. "Им бесплатно продлили проживание в отелях, организовали вывозные рейсы", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.