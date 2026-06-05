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Никитин стал вторым в беге на 10 000 м на Мемориале Знаменских в Москве - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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17:06 05.06.2026 (обновлено: 17:07 05.06.2026)
Никитин стал вторым в беге на 10 000 м на Мемориале Знаменских в Москве

Никитин стал вторым в беге на 10 000 м на Мемориале Знаменских

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВладимир Никитин
Владимир Никитин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Легкоатлет Владимир Никитин занял второе место в забеге на 10 000 м на Мемориале братьев Знаменских с результатом 27 минут 56,24 секунды.
  • Победителем забега на 10 000 м стал Эйоб Симегн из Эфиопии.
  • В других соревнованиях дня были определены победители и призеры в различных дисциплинах, включая тройной прыжок и бег на разные дистанции с барьерами.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Легкоатлет Владимир Никитин занял второе место в забеге на 10 000 м на Мемориале братьев Знаменских, который прошел в пятницу в Москве на территории "Лужников".
Обладатель рекорда России на этой дистанции показал результат 27 минут 56,24 секунды. Победителем стал Эйоб Симегн (27.55,75) из Эфиопии. Третью строчку занял его соотечественник Шимелис Нигусе (28.16,57).
Результаты других соревнований дня:
тройной прыжок, женщины: 1. Леянис Перес Эрнандес (Куба, 14,59 м), 2. Сали Сарр (Сенегал, 14,57), 3. Анастасия Кобылянских (14,25);
бег на 100 м с барьерами, женщины: 1. Грейсис Робле (Куба, 12,80), 2. Дарья Осипова (12,86), 3. Виториа Алвес (Бразилия, 12,87);
бег на 110 м с барьерами, мужчины: 1. Матвей Герасимов (13,37), 2. Маркос Эррера (Эквадор, 13,48), 3. Анатолий Киселев (13,60);
бег на 800 м, мужчины: 1. Имад Бушайда (Марокко, 1.45,53), 2. Эдуардо Рибейра (Бразилия, 1.45,87), 3. Александр Коврижных (1.46,69);
бег на 800 м, женщины: 1. Дейли Купер Гаспар (Куба, 1.58,03), 2. Нелли Джепкосгей (Бахрейн, 1.58,26), 3. Екатерина Реньжина (2.00,03);
бег на 400 м с барьерами, женщины: 1. Кристина Вершинина (56,44), 2. Эмилия Тангара (56,66), 3. Франшина Мартинес (Доминиканская Республика, 56,91);
бег на 400 м с барьерами, мужчины: 1. Федор Иванов (48,77), 2. Владимир Лысенко (49,99), 3. Данил Ефимов (50,37).
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