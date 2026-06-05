Никто не может возместить выпавшую с мирового рынка нефть, заявил Сечин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что ни одна страна не может возместить 16 миллионов баррелей нефти в сутки, выпавших с мирового рынка из-за кризиса на Ближнем Востоке.
- Заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Никакая страна сейчас не может возместить выпавшую из-за кризиса на Ближнем Востоке с мирового рынка нефть в 16 миллионов баррелей в сутки, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин на полях ПМЭФ.
Отвечая на вопрос, смогут ли США возместить выпавшие объемы нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке, он сказал: "Никто не может. 16 миллионов баррелей в сутки".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.