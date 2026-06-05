Никто не может возместить выпавшую с мирового рынка нефть, заявил Сечин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Никакая страна сейчас не может возместить выпавшую из-за кризиса на Ближнем Востоке с мирового рынка нефть в 16 миллионов баррелей в сутки, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин на полях ПМЭФ.