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Никто не может возместить выпавшую с мирового рынка нефть, заявил Сечин - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:20 05.06.2026
Никто не может возместить выпавшую с мирового рынка нефть, заявил Сечин

Сечин: никто сейчас не может возместить выпавшую с мирового рынка нефть

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что ни одна страна не может возместить 16 миллионов баррелей нефти в сутки, выпавших с мирового рынка из-за кризиса на Ближнем Востоке.
  • Заявление было сделано на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Никакая страна сейчас не может возместить выпавшую из-за кризиса на Ближнем Востоке с мирового рынка нефть в 16 миллионов баррелей в сутки, сообщил журналистам глава "Роснефти" Игорь Сечин на полях ПМЭФ.
Отвечая на вопрос, смогут ли США возместить выпавшие объемы нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке, он сказал: "Никто не может. 16 миллионов баррелей в сутки".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаБлижний ВостокСШАИгорь СечинРоснефть
 
 
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