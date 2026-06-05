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Малый бизнес поблагодарил Путина и ЕР за решение по порогу выручки для НДС - РИА Новости, 05.06.2026
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21:07 05.06.2026 (обновлено: 21:50 05.06.2026)
Малый бизнес поблагодарил Путина и ЕР за решение по порогу выручки для НДС

РИА Новости: малый бизнес благодарит Путина и ЕР за решение по НДС

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин
Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ОПОРА РОССИИ Александр Калинин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" Александр Калинин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин назвал слова Путина о том, что снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить, долгожданным сигналом для бизнеса.
  • Калинин отметил, что организация совместно с ЕР вела мониторинг решений, которые касались малого бизнеса, и это дало нужный всей стране результат.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о том, что дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне, является важным и долгожданным сигналом для всех бизнесменов, сообщил РИА Новости президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
В пятницу в ходе своего выступления на пленарном заседании ПМЭФ Путин поддержал позицию "Единой России" по НДС с применением упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса.
"Президент, партия "Единая Россия", правительство поддержали наши предложения, услышали нас в этой непростой ситуации. Мы вместе с "Единой Россией" проводили постоянный мониторинг исполнения законодательства, всех решений, которые касались малого бизнеса, и эта совместная работа дала необходимый для всей страны результат", - отметил Калинин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАлександр КалининЕдиная Россия
 
 
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