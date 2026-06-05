Малый бизнес поблагодарил Путина и ЕР за решение по порогу выручки для НДС

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о том, что дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС можно отложить и зафиксировать его на текущем уровне, является важным и долгожданным сигналом для всех бизнесменов, сообщил РИА Новости президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.