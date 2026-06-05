В МВД назвали самый страшный сценарий мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов назвал сценарий, когда мошенники под видом ребенка звонят родителю и наоборот, самым страшным и опасным.
- О подобной опасности представители МВД говорят уже три года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сценарий, когда мошенники под видом ребенка звонят родителю и наоборот, является самым страшным и опасным, сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.
"Когда ребенок звонит своему родителю или родитель звонит ребенку - это самый страшный (мошеннический - ред.) сценарий, про который мы говорим уже последние три года. Мы тоже не молчим, мы уже три года подряд говорим про эту опасность, которая может быть. И она на самом деле существует", - сказал он, выступая на сессии "Цифровой самозванец: новое оружие массового поражения" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
21 октября 2025, 10:32