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В МВД назвали самый страшный сценарий мошенников - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:36 05.06.2026
В МВД назвали самый страшный сценарий мошенников

МВД назвало самым опасным сценарием мошенничества звонок под видом ребенка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов назвал сценарий, когда мошенники под видом ребенка звонят родителю и наоборот, самым страшным и опасным.
  • О подобной опасности представители МВД говорят уже три года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Сценарий, когда мошенники под видом ребенка звонят родителю и наоборот, является самым страшным и опасным, сообщил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.
"Когда ребенок звонит своему родителю или родитель звонит ребенку - это самый страшный (мошеннический - ред.) сценарий, про который мы говорим уже последние три года. Мы тоже не молчим, мы уже три года подряд говорим про эту опасность, которая может быть. И она на самом деле существует", - сказал он, выступая на сессии "Цифровой самозванец: новое оружие массового поражения" на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пользователь социальных сетей - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
21 октября 2025, 10:32
 
ПМЭФ-2026ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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