В МВД назвали самый страшный сценарий мошенников

"Когда ребенок звонит своему родителю или родитель звонит ребенку - это самый страшный (мошеннический - ред.) сценарий, про который мы говорим уже последние три года. Мы тоже не молчим, мы уже три года подряд говорим про эту опасность, которая может быть. И она на самом деле существует", - сказал он, выступая на сессии "Цифровой самозванец: новое оружие массового поражения" на ПМЭФ.