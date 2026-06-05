Москву начали украшать ко Дню России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отдельные районы Москвы начали украшать ко Дню России.
- У станции метро «Пыхтино» размещена праздничная композиция с флагами российского триколора.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отдельные районы Москвы начали украшать ко Дню России, передает корреспондент РИА Новости.
Так, у станции метро "Пыхтино" в Новомосковском административном округе столицы размещена праздничная композиция, приуроченная ко Дню России. На небольшой огороженной площадке установлены флаги белого, синего и красного цветов. Они образуют узнаваемую гамму российского триколора.
По периметру площадка закрыта невысоким ограждением, на каждой секции которого изображены государственный флаг России и надпись: "12 июня День России".
Государственный праздник День России отмечается 12 июня.
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