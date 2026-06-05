В Москве запустят первый центр ментального здоровья для подростков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в этом году запустят первый центр ментального здоровья для подростков.
- В столице уже работают специализированные центры ментального здоровья, и в этом году планируется запуск еще двух центров — для взрослого населения и для подростков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Первый центр ментального здоровья для подростков запустят в Москве в этом году, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в столице два года работают специализированные центры ментального здоровья.
"Учитывая, что спрос на эти центры большой, в этом году мы запускаем еще два центра. Один для взрослого населения, и впервые запускаем такой центр для подростков", - рассказала Ракова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.