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В Москве запустят первый центр ментального здоровья для подростков - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:41 05.06.2026
В Москве запустят первый центр ментального здоровья для подростков

Ракова: в Москве запустят первый центр ментального здоровья для подростков

© Фото : предоставлено пресс-службой Комплекса социального развитияАнастасия Ракова
Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой Комплекса социального развития
Анастасия Ракова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в этом году запустят первый центр ментального здоровья для подростков.
  • В столице уже работают специализированные центры ментального здоровья, и в этом году планируется запуск еще двух центров — для взрослого населения и для подростков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Первый центр ментального здоровья для подростков запустят в Москве в этом году, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в столице два года работают специализированные центры ментального здоровья.
"Учитывая, что спрос на эти центры большой, в этом году мы запускаем еще два центра. Один для взрослого населения, и впервые запускаем такой центр для подростков", - рассказала Ракова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
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