Москва видит желание Трампа помочь в мирном урегулировании, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит искреннее желание президента США Дональда Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта.
- По словам Пескова, несмотря на противоречия в заявлениях, Москва придает важность конкретным делам, в которых видна готовность американской стороны помочь в решении конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва видит искреннее желание президента США Дональда Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мировые дела так устроены, что, несмотря на существенные противоречия в заявлениях и так далее, важны конкретные дела, и по конкретных делам мы видим действительно искреннее желание президента Трампа и некоторых членов его команды, помочь в разрешении украинского конфликта", - заявил Песков "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.