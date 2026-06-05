Москва видит желание Трампа помочь в мирном урегулировании, заявил Песков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва видит искреннее желание президента США Дональда Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.