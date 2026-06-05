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Москва видит желание Трампа помочь в мирном урегулировании, заявил Песков - РИА Новости, 05.06.2026
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11:43 05.06.2026 (обновлено: 12:08 05.06.2026)
Москва видит желание Трампа помочь в мирном урегулировании, заявил Песков

Песков: Москва видит желание Трампа помочь в разрешении конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видит искреннее желание президента США Дональда Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта.
  • По словам Пескова, несмотря на противоречия в заявлениях, Москва придает важность конкретным делам, в которых видна готовность американской стороны помочь в решении конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москва видит искреннее желание президента США Дональда Трампа и некоторых членов его команды помочь в разрешении украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мировые дела так устроены, что, несмотря на существенные противоречия в заявлениях и так далее, важны конкретные дела, и по конкретных делам мы видим действительно искреннее желание президента Трампа и некоторых членов его команды, помочь в разрешении украинского конфликта", - заявил Песков "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026В миреМоскваСШАРоссияДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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