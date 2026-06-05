Рейтинг@Mail.ru
Ведущая пленарной сессии ПМЭФ назвала ее потрясающей - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
20:27 05.06.2026
Ведущая пленарной сессии ПМЭФ назвала ее потрясающей

Модератор пленарной сессии ПМЭФ Мохан назвала ее потрясающей

© РИА Новости / Иван Секретарев | Перейти в медиабанкЖурналистка India Today Гита Мохан на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Журналистка India Today Гита Мохан на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Иван Секретарев
Перейти в медиабанк
Журналистка India Today Гита Мохан на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журналистка India Today Group Гита Мохан назвала пленарную сессию ПМЭФ-2026 потрясающей.
  • По ее мнению, Россия, Китай и Индия возглавляют изменения в мире.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ведущая пленарной сессии ПМЭФ-2026, журналистка India Today Group Гита Мохан, сказала РИА Новости, что считает пленарную сессию потрясающей, как и всех лидеров стран, которые принимали в ней участие.
"Это было потрясающе. Все лидеры на сцене были потрясающими. Это действительно показывает, как меняется мир… Россия, Китай, Индия определенно возглавляют этот путь, мы должны проводить такие форумы как можно чаще", - сказала она сразу после пленарной сессии.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Раскрыто, во сколько обойдется индивидуальное сопровождение на ПМЭФ-2026
28 мая, 03:12
 
ПМЭФ-2026РоссияКитайИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала