Ведущая пленарной сессии ПМЭФ назвала ее потрясающей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ведущая пленарной сессии ПМЭФ-2026, журналистка India Today Group Гита Мохан, сказала РИА Новости, что считает пленарную сессию потрясающей, как и всех лидеров стран, которые принимали в ней участие.