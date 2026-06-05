Ведущая пленарной сессии ПМЭФ назвала ее потрясающей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Журналистка India Today Group Гита Мохан назвала пленарную сессию ПМЭФ-2026 потрясающей.
- По ее мнению, Россия, Китай и Индия возглавляют изменения в мире.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Ведущая пленарной сессии ПМЭФ-2026, журналистка India Today Group Гита Мохан, сказала РИА Новости, что считает пленарную сессию потрясающей, как и всех лидеров стран, которые принимали в ней участие.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.