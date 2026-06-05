Путин: Моди вводит ограничения в Индии по топливу из-за событий в Ормузе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди вынужден вводить ограничения по использованию топлива на фоне событий в Ормузском проливе.
- Индийская экономика страдает из-за происходящего в Ормузском проливе, по словам Владимира Путина.
- Россия увеличивает поставки на индийский рынок, стремясь оказать поддержку Индии в современных условиях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди вынужден вводить ряд ограничений в Индии по топливу на фоне событий в Ормузском проливе, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, сейчас, конечно, премьер-министр (Нарендра) Моди вынужден вводить некоторые ограничения, призывает не пользоваться личным транспортом или даже не ездить особенно куда-то в далекие поездки в связи с событиями в Ормузском проливе на Ближнем Востоке. Индийское правительство здесь совершенно ни при чем, просто индийская экономика страдает от этого", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он выразил мнение, что российские и индийские компании правильно сделали, когда завязали тесное взаимодействие. "Потому что, конечно, в современных условиях мы стараемся и руку помощи протянуть, и плечо, что называется, подставить, и увеличиваем поставки на индийский рынок", - добавил российский лидер.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.