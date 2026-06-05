Путин: Моди вводит ограничения в Индии по топливу из-за событий в Ормузе

Он выразил мнение, что российские и индийские компании правильно сделали, когда завязали тесное взаимодействие. "Потому что, конечно, в современных условиях мы стараемся и руку помощи протянуть, и плечо, что называется, подставить, и увеличиваем поставки на индийский рынок", - добавил российский лидер.