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Путин: Моди вводит ограничения в Индии по топливу из-за событий в Ормузе - РИА Новости, 05.06.2026
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19:22 05.06.2026 (обновлено: 23:05 05.06.2026)
Путин: Моди вводит ограничения в Индии по топливу из-за событий в Ормузе

Путин: Моди вводит ряд ограничений в Индии по топливу из-за событий в Ормузе

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Индии Нарендра Моди вынужден вводить ограничения по использованию топлива на фоне событий в Ормузском проливе.
  • Индийская экономика страдает из-за происходящего в Ормузском проливе, по словам Владимира Путина.
  • Россия увеличивает поставки на индийский рынок, стремясь оказать поддержку Индии в современных условиях.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди вынужден вводить ряд ограничений в Индии по топливу на фоне событий в Ормузском проливе, заявил президент России Владимир Путин.
"Да, сейчас, конечно, премьер-министр (Нарендра) Моди вынужден вводить некоторые ограничения, призывает не пользоваться личным транспортом или даже не ездить особенно куда-то в далекие поездки в связи с событиями в Ормузском проливе на Ближнем Востоке. Индийское правительство здесь совершенно ни при чем, просто индийская экономика страдает от этого", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он выразил мнение, что российские и индийские компании правильно сделали, когда завязали тесное взаимодействие. "Потому что, конечно, в современных условиях мы стараемся и руку помощи протянуть, и плечо, что называется, подставить, и увеличиваем поставки на индийский рынок", - добавил российский лидер.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, РИА Новости выступает его генеральным информационным партнером.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026В миреИндияОрмузский проливРоссияНарендра МодиВладимир Путин
 
 
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