Мир переживает крупнейшую структурную трансформацию, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.
- По словам Путина, происходит изменение парадигмы глобального развития.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Мир сейчас переживает крупнейшую структурную трансформацию, заявил на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин.
"Мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Причем такая трансформация - это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития", - сказал Путин в ходе пленарного заседания.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.